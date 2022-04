L'appuntamento con Un posto al sole è confermato nella settimana che va dal 25 al 29 aprile 2022, con nuovi episodi in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap opera serale di Rai 3 rivelano che per Raffaele e Ornella diventerà sempre più difficile gestire la crisi di coppia, che ormai sembra aver preso il sopravvento sul loro amore.

Spazio anche alle vicende di Chiara, che in queste nuove puntate della soap opera comincerà a maturare l'idea di aprirsi completamente a Nunzio.

Anticipazioni nuove puntate Un posto al sole 25-29 aprile: Chiara esce allo scoperto

Nel dettaglio le trame delle nuove puntate di Un posto al sole, che saranno trasmesse fino al 29 aprile 2022, rivelano che Chiara continuerà a essere tormentata dai fantasmi del suo passato, che non la lasciano vivere in pace.

Proprio per questo motivo la ragazza deciderà di agire di testa sua e, alla luce anche degli sporchi ricatti che sta subendo da Lara e Roberto Ferri, penserà di aprirsi con Nunzio.

Questa volta Chiara sembrerà decisa a voler essere sincera in primis con se stessa e poi con Nunzio, una delle poche persone che le è sempre stato vicino in tutto questo tempo.

Per tale motivo penserà di essere sincera con lui e di metterlo al corrente della verità dei fatti.

Ma quale sarà la reazione del ragazzo? Come reagirà Nunzio di fronte alle amare verità di Chiara legate alla morte del padre? La risposta nel corso dei prossimi episodi.

Raffaele e Ornella sempre più distanti: trame Un posto al sole al 29 aprile

Occhi puntati anche su Raffaele e Ornella: le trame di Un posto al sole dal 25 al 29 aprile rivelano che il clima tra i due coniugi continuerà a essere particolarmente teso.

La situazione non mostrerà segnali di miglioramento e, come se non bastasse, a rendere tutto più complicato ci penserà anche Viola.

La ragazza, che dovrebbe cercare di aiutare Raffaele e Ornella a ritrovare una certa intesa e quel rapporto spensierato di un tempo, non farà altro che rendere tutto ancora più difficile e questo porterà i coniugi ad allontanarsi ancora di più.

Come se non bastasse, Raffaele è sempre più interessato a Elvira, che sembra aver fatto breccia nel suo cuore. Cederà definitivamente alla tentazione e metterà da parte la sua storia con Ornella?

Prosegue il successo della soap di Rai 3: confermata nella prossima stagione tv 2022/2023

Insomma una nuova settimana di messa in onda di Un posto al sole che si preannuncia decisamente densa di sorprese e colpi di scena per tutti i protagonisti e anche per i tantissimi fan che seguono con affetto la soap opera.

Da anni, ormai, la soap opera è uno dei punti di forza del palinsesto della terza rete Rai, in grado di appassionare una media di oltre 1,7 milioni di spettatori a serata con picchi che arrivano a toccare anche il 10% di share in alcune serate.

Un successo che non conosce limiti e che in questi anni ha spinto la Rai ad andare sempre avanti con il progetto: proprio per questo motivo la soap tornerà in onda anche nel corso della prossima stagione televisiva 2022/2023, come sempre in prima visione assoluta.