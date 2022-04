Cosa sta succedendo a Gemma Galgani? Sono settimane che la torinese non è protagonista di una puntata di Uomini e donne, cosa molto insolita se si pensa a quanto spazio le è stato dedicato negli ultimi anni. I fan del dating-show, infatti, stanno iniziando a dare credito ad una chiacchiera che da qualche settimana impazza in rete: Maria De Filippi potrebbe rinunciare alla dama, scegliendo di rimpiazzarla con l'amica Ida Platano.

Sarebbe finita 'l'era Gemma' a Uomini e Donne

Chi segue con costanza e affetto Uomini e Donne, ha certamente notato un cambiamento nelle gerarchie del Trono Over: da qualche tempo a questa parte, infatti, Gemma ricopre il ruolo di "comparsa" e Ida quello di protagonista.

Mentre Platano monopolizza intere puntate del dating-show con i suoi amori tormentati, l'amica Galgani viene a malapena inquadrata.

Sembrano finiti i tempi in cui Maria De Filippi interpellava la 72enne su qualsiasi argomento, consapevole del fatto che le sue parole avrebbero innescato reazioni in Tina Cipollari e nei suoi "detrattori". Anche la bionda opinionista ha smesso di attaccare la torinese: da settimane, infatti, la vamp se la prende esclusivamente con Pinuccia, sua nuova "vittima".

Ai telespettatori fa uno strano effetto sapere che Gemma è stata messa in un angolo dopo circa 12 anni di assoluta supremazia su tutti gli altri protagonisti della versione senior della trasmissione, ma è evidente che le cose stanno cambiando e la redazione le sta preferendo altre dame.

Lo 'scacco matto' di Ida alla collega di Uomini e Donne

I fan di Uomini e Donne, dunque, stanno iniziando a convincersi del fatto che Gemma non tornerà più la "regina" del Trono Over, anche perché sembra non avere nulla di nuovo da dire a differenza dell'amica che, volontariamente o no, di recente ha preso il suo posto al centro delle dinamiche del programma.

Un rumor che da giorni circola in rete, sostiene che l'avventura di Galgani nel cast del dating-show potrebbe concludersi in modo definitivo: la conduttrice e la redazione starebbero pensando di rinunciare alla storica dama per fare spazio ad altri personaggi e a nuove storie da raccontare.

Le anticipazioni delle puntate che sono state registrate nel corso delle ultime due settimane, confermano un'inversione nelle gerarchie dei "senior": di Gemma non si è mai parlato, mentre Ida è stata sempre protagonista anche grazie al ritorno dell'ex Riccardo.

Futuro incerto per la protagonista di Uomini e Donne

Visto che manca circa un mese e mezzo alla fine della stagione 2021/2022 di Uomini e Donne, è impensabile che Gemma venga mandata via nelle prossime settimane: più ipotizzabile, invece, è un addio della dama a fine edizione prima dello stop estivo.

La sensazione che hanno i telespettatori, è che saranno ancora Ida e Riccardo i protagonisti assoluti delle puntate che andranno in onda fino a maggio/giugno: da quando il pugliese ha rimesso piede in studio, non si parla d'altro che di lui e del suo rapporto con la ex Platano.

Anche se non sono tornati insieme, i due non fanno altro che alimentare le chiacchiere ballando insieme e scambiandosi confidenze dietro le quinte.

Visto che Guanieri non si sbilancia (anzi pare gli piaccia fare il misterioso e non chiarire le sue intenzioni nei confronti della bresciana), nel corso dell'ultima registrazione Tina Cipollari l'ha attaccato pesantemente dicendosi stufa di questo tira e molla senza un finale concreto.

Ida, dal canto suo, non si espone ma al pubblico sembra piuttosto ovvio che provi ancora qualcosa per Riccardo e che non ci penserebbe due volte a dargli un'altra possibilità se solo lui volesse.