Sabato 2 aprile è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Stando alle anticipazioni riportate da Il Vicolo delle News, Riccardo Guarnieri è tornato nel dating show di Maria De Filippi. Il cavaliere, dopo essersi detto pronto a nuove conoscenze, si è lasciato andare ad un ballo con l'ex fidanzata Ida Platano.

Il ritorno di Guarnieri

Riccardo Guarnieri è single. Dunque, il bel pugliese ha deciso di tornare a Uomini e Donne per intraprendere una nuova conoscenza. Stando alle anticipazioni de Il Vicolo delle News, il 41enne è uscito in esterna con una dama presente nel parterre femminile.

Secondo le indiscrezioni, Riccardo e la dama avrebbero deciso di continuare la conoscenza anche dopo la prima uscita. Ma non è tutto, in quanto il cavaliere, al centro dello studio, ha deciso di ballare con l'ex compagna Ida Platano. Tra i due protagonisti del dating show di Canale 5 non c'è alcun ritorno di fiamma in atto: Ida e Riccardo hanno semplicemente deciso di depositare l'ascia di guerra.

Al momento, non è dato sapere quale sia stata la reazione della dama bresciana nel vedere il suo ex Guarnieri frequentare un'altra donna.

Ida e Riccardo: come è stato l'incontro tra i due?

Per chi non avesse seguito Uomini e Donne, va detto che Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati i protagonisti indiscussi del passato.

La coppia ha avuto una lunga relazione tra alti e bassi. In occasione del primo lockdown causato dalla pandemia, i due protagonisti del dating show hanno deciso di interrompere definitivamente la storia.

Da quel momento in poi, Ida e Riccardo hanno intrapreso due strade differenti. Mentre la dama ha deciso di andare in analisi da uno psicologo per riprendersi dall'ennesima delusione d'amore, il 41enne pugliese era tornato a Uomini e Donne e aveva frequentato Roberta Di Padua.

Con quest'ultima, però, le cose non sono andate come sperato, tanto che la coppia si è detta addio tra le polemiche: i due si erano accusati di essere usciti dal dating show di Maria De Filippi solo ed esclusivamente per visibilità.

Platano interrompe la conoscenza con Alessandro

Dopo essere tornata a Uomini e Donne, anche Ida Platano ha voltato pagina.

La dama bresciana aveva intrapreso una conoscenza con Alessandro: tra i due, però, la frequentazione è naufragata subito.

Dalle anticipazioni è emerso che Alessandro è uscito in esterna con una ragazza che era arrivata nel dating show per conoscerlo: tra i due, però, le cose non sarebbero andate bene. Per quanto riguarda il Trono Classico di Uomini e Donne, Veronica Rimondi - nuova tronista - ha effettuato due esterne di cui una con Matteo. Luca Salatino invece, è uscito con Soraia.