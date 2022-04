Soleil Sorge torna a far parlare di sé. Ospite alle Iene il 13 aprile, l'influencer ha avuto modo di incontrare l'ex cognata Belen Rodriguez. Sorge, in passato, ha avuto una storia con il fratello della showgirl, Jeremias Rodriguez. Inoltre, le donne hanno in comune un flirt con Gianmaria Antinolfi che ha partecipato alla stessa edizione del Grande Fratello Vip di Soleil. In puntata non sono mancate frecciatine e ora la rivista Chi ha svelato un retroscena: tra le due pare esserci "il gelo". Di recente anche Cecilia Rodriguez si è espressa sull'ex fidanzata di suo fratello, ammettendo di non essere mai stata amica di Soleil e di essere stata contenta della rottura.

Aria gelida tra Soleil e Belen

L'ex concorrente del GFVip, Soleil Sorge, è di nuovo al centro del Gossip. Questa volta la causa sarebbe la sua partecipazione alle Iene il 13 aprile insieme all'ex cognata Belen Rodriguez. Tra le due, nonostante le loro strade si siano incontrare grazie al flirt tra Jeremias e Soleil, non è mai nata un'amicizia. A rincarare la dose ci sarebbe un retroscena di Chi che vedrebbe le due ragazze ai ferri corti. Secondo il settimanale, non appena le due si sono scambiate qualche battuta in puntata, sarebbe crollato il gelo.

Belen elenca gli ex di Sorge, ma omette il fratello Jeremias

Non appena è iniziata la puntata, Rodriguez, in qualità di conduttrice, ha presentato la giovane bionda in un modo particolare che non è passato inosservato: "Ora tutti parlano di lei per il GF Vip, ma prima ha fatto la gavetta.

I suoi ex sono Luca Onestini, Nicola Ippoliti, Marco Cartasegna e Gianmaria Antinolfi. Insomma sono tutte storie che iniziano con un reality e finiscono sul magazine Chi”.

Tra l'elenco degli ex storici di Sorge, Belen ha omesso il fratello Jeremias. I due si erano conosciuti durante la partecipazione al reality L'Isola dei Famosi, per poi innamorarsi e lasciarsi dopo qualche mese.

Oggi Jeremias è fidanzato con Deborah Togni, una ragazza che non appartiene al mondo dello spettacolo.

Cecilia Rodriguez su Soleil: 'Non era mia amica'

Mentre Belen si è lasciata andare a qualche battuta, lo stesso non si può dire della sorella Cecilia. In una recente intervista, la piccola dei Rodriguez ha parlato del suo rapporto con Soleil Sorge.

A detta della ragazza, tra lei e Soleil non ci sarebbe mai stata un'amicizia e la rottura con Jeremias l'ha resa felice: "Tra loro non c'era chimica artistica... lui vuole rapporti umani e dello spettacolo non gli importa nulla".