Emergono nuove anticipazioni dalla registrazione di Uomini e donne del 16 aprile, in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5.

Occhi puntati in primis sulle vicende del cavaliere Biagio che si è ritrovato al centro delle polemiche dopo aver portato la nuova dama che sta conoscendo, a mangiare una semplice pizza al taglio, scatenando l'ira della donna.

Spazio anche alle nuove vicende del tronista Matteo mentre Ida Platano, questa volta, non era presente in studio.

Ida Platano assente in studio: anticipazioni U&D registrazione 16 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne del 16 aprile 2022, rivelano che Ida Platano non ha preso parte alle riprese di queste puntate che saranno trasmesse nel corso del mese su Canale 5.

Maria De Filippi, però, non ha fornito dettagli su questa misteriosa assenza in studio della dama che, nel corso degli anni, non ha mai disertato la presenza in trasmissione.

Cosa sarà successo? Possibile che, dietro questa assenza in studio di Ida, possa celarsi la discussione accesa nata in studio con Tina nel corso della registrazione di ieri pomeriggio?

In attesa di scoprire quali saranno le sorti della dama Ida, le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne del 16 aprile rivelano che il cavaliere Biagio è tornato al centro dell'attenzione mediatica.

Il motivo? Biagio è uscito in esterna con la nuova dama Katia ma, tra i due, non è andata per niente bene.

Biagio 'umiliato' da Katia per un invito a mangiare la pizza: anticipazioni U&D

Biagio ha portato Katia a mangiare una pizza al taglio, scatenando l'ira della dama che in studio ha sbottato contro il cavaliere partenopeo.

A quanto pare, infatti, Katia avrebbe voluto mangiare sushi e, la proposta di Biagio di andare a mangiare una semplice pizza, non l'avrebbe resa per niente entusiasta della serata che hanno trascorso insieme fuori dagli studi di Uomini e donne.

Ecco allora che in trasmissione è nata la polemica, dato che la dama non ha nascosto di non aver gradito questo invito a cena, che non era in linea con il suo obiettivo.

Spazio anche alle nuove vicende del tronista Luca che, in questa nuova registrazione di Uomini e donne del 16 aprile, ha deciso di fare un'esterna con la dama Aurora.

Luca bacia Aurora ma lei lascia lo studio: anticipazioni Uomini e donne registrazione 16 aprile

L'incontro tra i due è stato particolarmente romantico: la ragazza ha organizzato tutto e tra i due c'è stato anche un bacio, in piscina.

In studio, però, è nata una discussione tra i due, durante la quale si è intromessa anche Tina che ha sbottato contro Aurora, al punto da farla uscire dallo studio.

Aurora, infatti, non ha gradito la presa di posizione di Luca che si è schierato dalla parte dell'opinionista di Uomini e donne, deludendola profondamente.