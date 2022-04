Continua ad andare in onda dal lunedì al venerdì la soap opera turca Brave and Beautiful, da poco ritornata sul piccolo schermo italiano con la sua seconda stagione.

Le anticipazioni della puntata in programmazione su Canale 5 il 28 aprile 2022, raccontano che Korhan Korludağ (Arda Kalaycı) non approverà affatto la scelta della sorella Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) di non rivelare a Cesur Alemdaroğlu (KıvançTatlıtuğ) che aspetta un figlio da lui, nonostante lo stesso si sia impossessato delle azioni dell’azienda grazie al ricatto fatto a loro padre Tahsin (Tamer Levent).

Il marito di Cahide (Sezin Akbaşoğulları) per far apprendere la lieta notizia al cognato, lo farà rimanere bloccato in una stanza insieme a Suhan.

Anticipazioni Brave and Beautiful, puntata del 28 aprile: Sirin non deve dire nulla di Riza e dell’incidente

Nel corso dell’episodio dello sceneggiato (noto anche con il titolo originale Cesur ve Güzel) trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset giovedì 28 aprile a partire dalle ore 16:55 circa, Salih (Okday Korunan) costringerà la figlia e domestica Sirin (Irmak Örnek) a non dire niente a nessuno di Riza (Yiğit Özşener) e dell’incidente avuto dopo essere scomparsa nel nulla per diverse ore. La ragazza quindi prima di rifarsi viva con una ferita alla testa, dovrà tacere per non mettere in pericolo la vita del suo genitore, che potrebbe fare i conti con delle serie conseguenze a causa di alcuni segreti.

Riza, intanto, incontrerà in maniera del tutto casuale Hulya (Zeynep Kiziltan) in un bar, e approfitterà dell’occasione per farle credere che non potrà mai avere una vita gioiosa senza denaro.

Intanto Korhan - a seguito del malore di Sühan - apprenderà che sua sorella è in dolce attesa, anche se lei gli dirà di non dire niente a Cesur.

Ma il giovane non si arrenderà e sarà deciso a far sapere al cognato che diventerà padre: non ci penserà due volte a mettere in atto un piano.

Cesur e Sühan bloccati appositamente in una camera da Korhan

Scendendo nel dettaglio il figlio di Tahsin arriverà a rinchiudere la sorella e Cesur in una stanza dell’azienda, con la speranza che grazie a tale escamotage possano riuscire ad avere un chiarimento, ma soprattutto vorrà spingere la fanciulla a essere sincera una volta per tutte.

Purtroppo il tentativo dell’uomo non avrà l’effetto sperato: dagli spoiler si evince, infatti, che la situazione non farà che peggiorare ulteriormente.