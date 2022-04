La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Nel corso della puntata di ''Da noi a ruota libera'', trasmessa il 24 aprile, la conduttrice Francesca Fialdini ha deliziato i telespettatori mostrando una clip con delle scene inedite che accadranno nel finale della sesta stagione dello sceneggiato ideato da Giannandrea Pecorelli. Le anticipazioni mostrate nel filmato in questione raccontano che Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) ricatterà Stefania Colombo (Grace Ambrose) costringendola a scegliere tra la madre Gloria Moreau (Lara Komar) e l'amore che prova per Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia).

Dante Romagnoli (Luca Bastianello), intanto, si cospargerà il capo di cenere dinanzi allo staff della boutique, mentre Marcello Barbieri (Pietro Masotti) lascerà Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena). Il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), invece, fermerà in extremis Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari), nel frattempo la piccola Irene annuncerà che le farebbe piacere restare a Milano. La contessa Adelaide (Vanessa Gravina), infine, dirà di essere la nuova comproprietaria dell'atelier, mentre sarà probabile la partenza di Dante e Beatrice (Caterina Bertone) così Vittorio (Alessandro Tersigni) dirà alla cognata: "Non lasciare che i ragazzi mi dimentichino".

Vittorio potrebbe temere che Serena e Pietro si dimentichino di lui a causa della possibile lontananza

Dalla clip mandata in onda su Rai 1 è parso che Dante e Beatrice, dopo un bacio a seguito di un 'Ti amo' detto dall'italo americano alla contabile, potrebbero essere in procinto di lasciare Milano per iniziare una nuova vita assieme da un'altra parte.

Insieme a loro, ovviamente, andrebbero anche i figli della bella Conti, ovvero la piccola Serena (Giulia Patrignani) e Pietro (Andrea Savorelli), e a tal proposito è sembrato come se Vittorio temesse non poco che i suoi nipoti potessero dimenticarlo a causa dell'eventuale lontananza con gli stessi.

Nella stagione attuale, difatti, il proprietario del grande magazzino aveva sofferto parecchio quando Serena si stava lentamente affezionando a Dante e, una possibile partenza dell'uomo assieme a Beatrice, potrebbe far sì che tale legame tra l'italo americano e la figlia della contabile cresca ancora.

Adelaide potrebbe diventare comproprietaria della boutique

A parte l'astio evidente di Adelaide nei riguardi di Umberto, nel filmato andato in onda sulla prima rete Rai è sembrata farsi strada la possibilità che la contessa non restituisca al cognato le quote che erano in precedenza di quest'ultimo.

La signora Di Sant'Erasmo, difatti, viene inquadrata mentre guarda fiera l'insegna del grande magazzino e asserisce: "Sono la nuova comproprietaria del Paradiso".