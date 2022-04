Secondo le anticipazioni della soap opera Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 18 fino a venerdì 22 aprile, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti.

Chiara e Marina si avvicinano

Nelle puntate in onda nella settimana dal 18 al 22 aprile su Rai 3, Viola farà una riflessione con Ornella sulla necessità di non dare per scontato mai l'oggetto del proprio amore.

Intanto tra Chiara e Nunzio ci sarà una forte tensione, in quanto il ragazzo sarà molto preoccupato per la giovane Petrone che dipenderà ancora dalla droga. Inoltre, Chiara sarà ancora molto scossa dal tradimento subito e per questo andrà da Marina per cercare comprensione e troverà in lei una preziosa alleata. La signora Giordano infatti deciderà di prendersi cura della ragazza, oltre a curare i suoi interessi nella situazione con Ferri.

Intanto, Angela grazie anche alla spinta di sua madre cercherà di chiarirsi con Franco, ma la partenza per la Sicilia sarà molto vicina e quindi l'impresa di un riavvicinamento con lui sarà molto più complicata di quel che sembra.

Ornella vorrà riavvicinarsi a Raffaele che riceverà un messaggio che lo metterà in crisi

Successivamente Chiara - nonostante i ricatti di Roberto - dovrà trovare la forza e non cedere alle sue fragilità.

La preoccupazione per le condizioni di salute della giovane Petrone incideranno sui comportamenti di persone vicine a lei e tutto ciò potrebbe anche portare alla fine dell'alleanza con Marina.

Intanto, Ornella proverà a riavvicinarsi a Raffaele, ma ci sarà un'emergenza in ospedale che rallenterà nuovamente il riavvicinamento tra i due. Intanto, il portiere di palazzo Palladini riceverà un messaggio che lo metterà in crisi.

Infine Marina deciderà di affrontare Roberto e Lara, dopo quanto successo a Chiara.