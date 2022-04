Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Negli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 25 a venerdì 29 aprile ci saranno importanti novità per i protagonisti della soap partenopea. In particolar modo, Chiara vorrà liberarsi di un peso ed essere sincera con Nunzio, raccontandogli cosa le sta accadendo a causa di Roberto e Lara. Nel frattempo, Marina e Ferri saranno alla resa dei conti e uno dei due imprenditori avrà la meglio sull'altro. Inoltre, nell'ultima settimana di aprile ci sarà spazio anche per le vicende della famiglia Giordano.

Un posto al sole, anticipazioni al 29/4: Chiara vuole parlare a Nunzio del ricatto di Roberto e Lara

Chiara sta attraversando un periodo di difficoltà. Dalla morte di suo padre, infatti, l'imprenditrice non si è data pace. La giovane Petrone era alla guida dell'automobile su cui viaggiava Giancarlo e non ha rivelato alle forze dell'ordine tale dettaglio. Purtroppo, recentemente, la fidanzata di Nunzio è entrata in affari con Roberto Ferri e Lara, che l'hanno ingannata. A tal proposito, il papà di Filippo, con l'aiuto di Martinelli, ha escogitato un losco piano per mettere mano all'ingente patrimonio della ragazza. Chiara è stata raggirata da Lara, che ha finto di esserle amica e l'ha fatta ripiombare nel tunnel della dipendenza da sostanze stupefacenti.

In un momento di debolezza e poca lucidità, la giovane Petrone ha rivelato a Martinelli di avere causato la morte di suo padre e, grazie a una registrazione fatta di nascosto, la fidanzata di Nunzio è stata ricattata dai due imprenditori. Negli episodi di Un posto al sole che andranno in onda in televisione fino a venerdì 29 aprile, Chiara deciderà di non mentire più al suo compagno e sarà pronta a rivelare a Cammarota quanto le stanno facendo Roberto e Lara.

Un posto al sole, trame al 29/4: Nunzio potrebbe non sostenere Chiara

Nunzio ha provato in tutti i modi a stare vicino alla sua fidanzata. Infatti, il giovane Cammarota era rientrato dalla Sicilia e si era trasferito a Napoli, quando era stato avvertito del terribile incidente automobilistico in cui era rimasta coinvolta la sua ex e che era costato la vita a Giancarlo.

Inoltre, il figlio di Franco aveva ricominciato la sua storia d'amore con Chiara, standole accanto nel momento di difficoltà. Nunzio, inoltre, aveva tentato in tutti i modi di salvare la giovane Petrone dalla dipendenza dalla droga, tentando di fare disintossicare la sua fidanzata. Negli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo fino al 29 aprile, Chiara sarà sincera con Nunzio, raccontandogli i dettagli del dramma che sta vivendo a causa di Roberto e Lara, ma potrebbe essere troppo tardi. Al momento, infatti, le anticipazioni dei prossimi episodi della soap partenopea, non rivelano se Cammarota deciderà di sostenere, ancora una volta, la sua fidanzata.

Un posto al sole, episodi al 29/4: Marina e Roberto alla resa dei conti

Nel frattempo, Marina e Roberto arriveranno alla resa dei conti. Gli ex coniugi, infatti, hanno avuto nel corso degli anni un rapporto di amore e odio e, oltre ad avere vissuto momenti di grande passione, hanno anche avuto divergenze. Nei prossimi episodi ci sarà l'ennesimo scontro fra Giordano e Ferri e uno dei due imprenditori avrà la meglio sull'altro. Al momento, non è chiaro per cosa discuteranno Marina e Roberto e se c'entri Chiara nella lite. Infatti, la mamma di Elena ha sempre avuto un occhio di riguardo nei confronti della figlia di Giancarlo Petrone e ha sempre cercato di proteggerla. Inoltre, le anticipazioni non rivelano chi uscirà vittorioso questa volta.

A casa di Raffaele e Ornella, invece, la situazione non sarà rose e fiori, perché i coniugi saranno in forte crisi e potrebbe essere arrivato il momento della rottura definitiva di una delle coppie più longeve della soap partenopea. Viola, inoltre, aumenterà la tensione fra sua mamma e il marito, mentre la presenza di Elvira potrebbe fare allontanare il portiere di Palazzo Palladini da sua moglie. Non resta che attendere i prossimi episodi di Un posto al sole, per scoprire se Chiara riuscirà a salvarsi dai loschi piani di Roberto e Lara e se Nunzio la supporterà.