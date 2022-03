Il nuovo episodio di Un Posto al sole di giovedì 24 marzo 2022 terrà come sempre i fan Upas con il fiato sospeso. La puntata va in onda come di consueto alle 20:45 circa su Rai 3, e on demand su RaiPlay, dove sono disponibili anche le repliche. Le anticipazioni raccontano che Bianca sarà sempre più invischiata nel pericoloso gioco nel quale si è infilata all'oscuro dei suoi genitori mentre Chiara verrà schiacciata da Roberto e Lara, pronti a mettere in atto un altro crudele piano per impossessarsi del gruppo Petrone e metterla al tappeto una volta per tutte.

Un Posto al sole episodio 5909 giovedì 24 marzo 2022

C'è grande tensione alla Terrazza. Niko ha chiesto a Susanna di sposarlo, questa volta non ci saranno impedimenti e verità nascoste a rovinare il loro giorno più bello: ma sarà davvero così? Sappiamo che c'è stato un avvicinamento tra Nikolin e Manuela e che Susy è all'oscuro di tutto.

L'intuito femminile non sbaglia mai e Susanna ha capito che questa fretta da parte di Niko è abbastanza strana. Nel frattempo, Micaela persevera con il suo obiettivo, portare a Berlino Jimmy, qualsiasi cosa accada. Non ci sarà nessuno che potrà fermarla, non questa volta.

Roberto e Lara hanno un nuovo piano

Nella nuova puntata di Un posto al sole che andrà in onda giovedì 24 marzo su Rai 3, vedremo Chiara sempre più fragile, incapace di far fronte alle incombenze quotidiane senza i suoi 'aiutini'.

Nunzio non sa come aiutare Chiara a uscire dal tunnel nel quale è precipitata, e sta trovando un po' di sana spensieratezza con Rossella, che gli ha chiesto lezioni di biliardo.

Roberto e Lara non perderanno tempo per mettere in atto un nuovo piano finalizzato a dare la stoccata finale a Chiara, ignara di cosa sta accadendo alle sue spalle.

Niko in difficoltà, spoiler Upas

Nunzio ama Chiara e vorrebbe fare qualcosa per lei. Nella nuova puntata di Un Posto al sole di giovedì, la spiazzerà con una proposta inaspettata.

Intanto, Niko capirà di essersi messo in una situazione difficile dopo il suo avvicinamento con Manuela che, tra l'altro, proprio non sopporta Susanna.

Chissà come uscirà da questo pasticcio e se riuscirà a coronare il suo sogno d'amore.

Occhio a Bianca, alla quale arriverà una minaccia sul web che la farà incupire. Spaventata da ciò che sta succedendo, non avrà il coraggio di parlare ai suoi genitori ma ciò non farà altro che peggiorare le cose. Nelle puntate della prossima settimana, Bianca verrà spinta a compiere un gesto totalmente assurdo dalle severe conseguenze.

Infine, Samuel e Speranza sono finalmente pronti a vivere la loro prima volta in un'atmosfera romantica. Peccato che un imprevisto dell'ultimo minuto rischi di mandare a monte tutto.