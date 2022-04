Non ci sono buone notizie per i fan di Un posto al sole che sostengono Raffaele e Ornella. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 25 al 29 aprile alle 20:45 su Rai 3, rivelano che i due si allontaneranno sempre di più. A pesare sulla loro crisi sarà sicuramente la presenza di Elvira, ma in modo del tutto sorprendente la situazione si complicherà anche a causa di una persona a loro molto cara.

Nel frattempo lo scontro tra Roberto Ferri e Marina Giordano si avvicinerà alla battute finali e verrà svelato chi dei due avrà la meglio.

Upas, anticipazioni aprile: crisi tra Raffaele e Ornella

Nonostante qualche piccolo screzio, Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli) hanno sempre rappresentato una coppia molto solida, forse una delle poche a reggere al peso degli anni senza mai dare segni di crisi. Ebbene tutto questo è destinato a durare ancora per poco. Nelle puntate, attualmente in onda, i due hanno iniziato a dare i primi segni di cedimento a causa della partenza di Patrizio e del nuovo lavoro di primario della dottoressa Bruni. Questo però è nulla rispetto a quello che accadrà nei prossimi giorni. Negli episodi che andranno in onda subito dopo Pasqua, infatti, Elvira ( Giusi Cataldo) darà un bacio a Raf, approfittando di un momento in cui i due sono soli.

L'uomo scosterà subito la donna ma, a quanto pare, quel gesto avrà forti conseguenze sul suo rapporto con la moglie.

Upas, puntate dal 25 al 29 aprile: Viola aumenta le tensioni tra la mamma e il marito

Non è chiaro se Raffaele confesserà o meno ad Ornella quello che è accaduto, ma le anticipazioni confermano che i due si allontaneranno sempre di più.

La dottoressa Bruni farà qualche timido tentativo per riavvicinarsi al marito, ma il suo lavoro si frapporrà tra i due. Raffaele finirà così per pensare sempre più a quello che prova per sua moglie e per Elvira. In merito a questa crisi c'è un'altra interessante anticipazione che riguarda però Viola (Ilenia Lazzarin). A quanto pare la ragazza, in qualche modo, finirà per incrinare ancor di più il rapporto tra i due.

Considerata la natura del personaggio, risulta davvero difficile capire come tutto ciò sia possibile ma, evidentemente, seppur in buona fede la ragazza finirà per fare qualcosa di così grave da contribuire alla fine della loro relazione.

Un posto al sole, spoiler 25-29 aprile: l'epilogo tra Ferri e Marina

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Marina (Nina Soldano) deciderà di difendere Chiara (Alessandra Masi) scontrandosi apertamente con Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). Le anticipazioni rivelano però che lo scontro avrà un esito tutt'altro che scontato, del resto Roberto possiede una registrazione che incastra la giovane Petrone. Cosa dovrà offrirgli quindi l'imprenditrice Giordano per convincerlo a desistere dai suoi propositi? Non c'è ancora una risposta, ma c'è la conferma che nelle puntate che andranno in onda a fine aprile si avrà un unico vincitore tra i due.