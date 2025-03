C'è grande attesa per la messa in onda del Serale di Amici 2025 e che, salvo cambiamenti improvvisi di palinsesto, dovrebbe iniziare su Canale 5 nella prima serata di sabato 22 marzo. Il Talent prenderà quindi il posto di C'è posta per te, il people show di Maria De Filippi che si concluderà il 15 marzo. Tra le novità di questa nuova edizione il probabile arrivo di Amadeus in giuria.

Il Serale di Amici inizierà il 22 marzo

L'attesa sta per finire, visto che tra meno di tre settimane inizierà la fase finale del Talent di Maria De Filippi giunto ormai alla ventiquattresima edizione.

Gli allievi si batteranno non solo per vincere la coppa di categoria ma anche quella di vincitore assoluto, succedendo a Sarah Toscano. Mediaset non ha ancora ufficializzato la data di inizio del Serale di Amici ma dai molti indizi trapelati online, la prima puntata dovrebbe andare in onda [VIDEO]sabato 22 marzo [VIDEO], ovviamente in prima serata su Canale 5. Il Serale occuperà lo spazio lasciato libero il sabato sera da C'è posta per te, che si concluderà il 15 marzo. Il pomeridiano di Amici dovrebbe invece andare in onda sino a domenica 9 marzo, mentre la domenica successiva dovrebbe essere trasmesso uno speciale del programma in vista della fase finale, come accaduto anche negli anni scorsi.

Amadeus potrebbe essere uno dei giurati del Serale di Amici

C'è anche molta attesa per conoscere tutte le novità di questa edizione, principalmente legate alla composizione della giuria. Al momento non si hanno conferme ufficiali ma pare che i giurati dell'anno scorso non verranno riconfermati. A subentrare a Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofre e Michele Bravi dovrebbero essere Christian De Sica, Eleonora Abbagnato e Amadeus. Il nome dell'ex conduttore Rai si fa sempre più insistente sul web anche se nessun nome è ancora stato ufficializzato da parte della produzione del Talent.

Tra i nomi più accreditati c'è anche quello di Ilary Blasi ma come già accennato, si è solo nel campo delle ipotesi. Per scoprire come sarà composta la giuria di questa nuova edizione bisognerà attendere sino al prossimo 22 marzo. Le squadre dei prof dovrebbero invece essere così composte: Zerbi-Celentano, Cuccarini-Emanuel Lo e Lettieri-Pettinelli.

Chi ha già conquistato la maglia del Serale

Salvo sorprese dell'ultimo minuto, ad accedere al Serale di Amici saranno 15 allievi. Al momento sono già riusciti a conquistare la maglia d'oro 10 talenti: i cantanti Nicolò, Chiamamifaro, Antonia, Jacopo Sol e i ballerini Alessia, Chiara, Francesco, Francesca, Raffaella e Asia. Restano ancora cinque posti disponibili e a cercare di convincere i prof nel corso dell'ultimo pomeridiano saranno Daniele, Senza Cri, Luk3, Trigno, Vybes, Dandy e Deddè.