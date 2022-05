Cambio di programmazione per l'ultima puntata di Amici 2022, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che si avvia ormai verso il gran finale di questa edizione.

La puntata conclusiva di questa ventunesima stagione, che porterà alla proclamazione del vincitore assoluto dello show, non sarà trasmessa di sabato sera (così come è successo con tutte le puntate del serale trasmesse fino a questo momento), ma slitterà di un giorno e andrà in onda di domenica sera, il 15 maggio.

Cambio programmazione serale Amici 2022: ecco quando va in onda

Nel dettaglio, il cambio programmazione per il serale di Amici 2022 riguarderà solo ed esclusivamente l'ultima puntata di questa edizione che sta registrando risultati d'ascolto ben al di sopra delle più rosee aspettative, con una media di ben 4 milioni a settimana e picchi del 28%.

Eccezionalmente per la finale di questa edizione, l'appuntamento con Amici cambierà giorno di messa in onda su Canale 5. Fino ad oggi, infatti, tutte le puntate del serale sono state trasmesse sempre di sabato sera ma così non sarà per la finalissima, nella quale verrà proclamato il vincitore assoluto. Essa andrà in onda domenica 15 maggio.

Slitta la finale di Amici 21 su Canale 5: il motivo

L'ultima puntata del serale, infatti, sarebbe dovuta andare in onda sabato 14 maggio 2022, serata in cui su Rai 1 sarà trasmessa la finalissima dello show evento, Eurovision Song Contest 2022, condotto dal trio composto da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan.

Per evitare lo scontro diretto tra due show che avrebbero catalizzato entrambi l'attenzione del pubblico e che rischiavano di rosicchiarsi pubblico a vicenda, in casa Mediaset hanno scelto di cambiare la programmazione dell'ultima puntata di Amici 2022.

Domenica 15 maggio la finale di Amici 2022: De Filippi sfida Amadeus

Di conseguenza, la finale del talent show di Maria De Filippi slitterà di un giorno rispetto alla programmazione abituale, e sarà trasmessa domenica 15 maggio sempre in prime time su Canale 5.

Nella stessa serata, su Rai 1, andrà in onda un film speciale dedicato al "dietro le quinte" dell'ultima edizione dei record del Festival di Sanremo, condotto da Amadeus.

Una sfida che, dal punto di vista Auditel, non dovrebbe costituire un grosso problema per la finale di Amici 2022 che avrebbe tutte le carte in tavola per ottenere ottimi risultati dal punto di vista auditel.

La finalissima di Amici 2022 in onda in diretta tv su Canale 5

Inoltre, eccezionalmente per la finalissima, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi tornerà ad andare in onda in rigorosa diretta televisiva. Domenica 15 maggio, infatti, gli spettatori e fan di Amici 2022 saranno parte integrante della lunga serata che si svolgerà su Canale 5 e che vedrà coinvolti i cinque concorrenti finalisti di questa edizione.

Sarà il pubblico "sovrano" che, nel corso della serata, decreterà i nomi dei concorrenti che a mano a mano saranno eliminati, fino ad arrivare alla fatidica e attesa proclamazione del vincitore assoluto di questa edizione.