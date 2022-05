Nella sesta puntata in replica de Il Paradiso delle Signore 1, in onda su Rai 1 lunedì 9 maggio, Pietro Mori (Giuseppe Zeno) si renderà conto delle grandi doti di Teresa Iorio e deciderà di affidarle un compito molto importante.

L'imprenditore deciderà di farsi accompagnare a Biella dalla ragazza sotto consiglio del commendatore Bertone. Teresa resterà meravigliata, ma allo stesso tempo sarà assai felice per avere la possibilità di vivere un'esperienza tanto importante, così chiederà il permesso ai suoi zii. Vincenzo non sarà molto convinto di dare il consenso a sua nipote, ma alla fine accetterà per non mancare di rispetto a Bertone.

Il Paradiso 1, sesta puntata 'Lucciole e sogni': Vittorio deluso da Pietro

Nella sesta puntata della prima stagione de Il Paradiso delle Signore, intitolata "Lucciole e sogni", Teresa (Giusy Buscemi) affronterà una nuova avventura, grazie a Pietro Mori: la giovane Iorio, infatti, verrà scelta per accompagnare l'imprenditore a Biella, dove l'uomo dovrà concludere l'affare della fabbrica.

Nel frattempo Vittorio Conti resterà assai deluso dal comportamento di Pietro, poiché avrebbe voluto accompagnare il suo amico e socio nel suo viaggio di affari, come i vecchi tempi. Successivamente Conti scoprirà che sarà Teresa Iorio ad accompagnare Mori e non la prenderà affatto bene, al contrario avrà un attacco di gelosia.

Teresa e Pietro partono per Biella

Teresa sarà sempre più entusiasta per il suo viaggio di lavoro e comincerà a preparare la valigia con i suoi abiti migliori, ma all'improvviso sarà interrotta da sua zia, la quale sarà preoccupata che la giovane possa essere tentata dal fascino di Pietro Mori. In seguito Teresa e Pietro Mori partiranno per Biella, insieme al signor Galli: la giovane sarà assai felice di viaggiare in automobile, ma soprattutto sarà entusiasta di uscire fuori Milano.

Una volta arrivati presso la fabbrica, Mori deciderà di far parlare la giovane Iorio con gli operai, per avvalorare la sua buona fede, ma inizialmente il tentativo fallirà e gli operai non faranno altro che lamentarsi. Poco dopo Teresa avrà una bella idea per riuscire a conquistare la fiducia degli operai e la proporrà a Pietro.

Vittorio pensa a Teresa

Al Paradiso, l'inventiva di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) avrà un grande successo tra gli uomini facoltosi e non di Milano. Anna Imbriani, invece, eviterà Quinto e sarà ignara che il suo amato Massimo stia frequentando anche un'altra ragazza. Successivamente Pietro Mori e Teresa si recheranno dagli operai e tenteranno di convincerli a fidarsi, alla fine l'imprenditore e la giovane Iorio riusciranno nel loro intento e si prepareranno a tornare a Milano, felici e soddisfatti.

La "venere" Silvana, intanto, vorrà confessare ad Anna di aver visto il suo fidanzato Massimo insieme ad un'altra donna, ma non riuscirà a trovare il momento giusto. Vittorio Conti, invece, non farà altro che pensare a Teresa e al fatto che la donna si trovi da sola con Pietro Mori.

Anna confessa a Silvana di essersi concessa al suo fidanzato

Pietro e Teresa si recheranno in hotel, dopo aver concluso l'affare con gli operai, ma prima di arrivare avranno un imprevisto: l'auto, infatti, resterà senza benzina e i due vivranno un momento assai romantico, finché non saranno interrotti dal signor Galli.

In seguito Anna confesserà a Silvana di essersi concessa al suo fidanzato: la "venere" si sentirà in colpa con la sua collega e all'improvviso le rivelerà di aver visto Massimo insieme a un'altra donna, in atteggiamenti molto intimi. Imbriani non darà molto peso alle parole della sua collega e sarà convinta che la donna si sia sbagliata.

Infine, Pietro e Teresa faranno ritorno a Milano e si fermeranno in macchina a chiacchierare, ma durante la conversazione accadrà qualcosa di assai inaspettato: all'improvviso i due si baceranno appassionatamente, ma verranno notati da Vittorio Conti.