L'appuntamento con Uomini e donne proseguirà su Canale 5 fino a fine maggio e, le anticipazioni delle nuove puntate che arrivano dalla registrazione del 6 maggio, rivelano che si è tornato a parlare delle vicende di Ida Platano.

Durante le ultime riprese del dating show di Maria De Filippi, la dama bresciana non aveva nascosto la sua crisi per l'ex fidanzato Riccardo Guarnieri, al punto da ammettere di provare ancora qualcosa nei suoi confronti, che andava al di là della semplice amicizia.

Questa volta, invece, Ida ha cambiato idea e dopo aver conosciuto il nuovo cavaliere Marco, ha fatto la sua scelta finale.

Ida Platano fa la sua scelta: nuove anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Ida Platano continuerà a essere al centro dell'attenzione anche in queste ultime puntate della stagione, che saranno trasmesse durante il mese di maggio su Canale 5.

La dama, infatti, terrà banco per le tormentate vicende sentimentali che la vedrebbero ancora una volta legata al suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri, da poco rientrato nuovamente nello studio della trasmissione di Maria De Filippi.

Ida, in un primo momento, non aveva nascosto il fatto che Riccardo le avesse provocato una serie di belle emozioni in studio, lasciando intendere quindi di provare ancora qualcosa nei suoi confronti.

Guarnieri, invece, aveva sempre "respinto" ogni tentativo di riconciliazione con Ida, precisando a chiare lettere di non essere ritornato a Uomini e donne per riconquistarla e quindi rimettere in piedi la loro storia d'amore.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che, il colpo di scena, c'è stato nel momento in cui Ida Platano ha conosciuto un nuovo cavaliere.

Ida chiude con Riccardo e sceglie Marco a U&D

Si chiama Marco e, la dama bresciana, ha avuto modo di conoscerlo meglio anche al di fuori dello studio televisivo di Maria De Filippi.

Sta di fatto che, nel corso dell'ultima registrazione, Ida è giunta abuna scelta finale e ha ammesso di aver capito quale strada intraprendere.

La dama, infatti, ha scelto di portare avanti esclusivamente la conoscenza con il cavaliere Marco, che sembra aver fatto breccia nel suo cuore.

Di conseguenza, Ida ha ribadito la sua intenzione di voler mettere definitivamente un punto al suo rapporto con l'ex fidanzato Riccardo Guarnieri.

Nuovi scontri tra Tina e Ida in studio: anticipazioni Uomini e donne

Le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che, se fino alle ultime puntate c'è sempre stato un ballo in studio tra Ida e Riccardo, questa volta ciò non è accaduto.

La dama, infatti, ha deciso di ballare sempre e solo con Marco, mettendo da parte il suo ex fidanzato e provando così ad uscire da questa situazione.

Tuttavia, nel corso dell'ultima registrazione di U&D, non sono mancati i consueti battibecchi tra Tina e Ida: anche questa volta, infatti, si sono ritrovati ai ferri corti in studio.