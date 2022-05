Il bel pensiero che Carola Puddu ha dedicato a Luigi Strangis in occasione del suo trionfo ad Amici 21, ha fatto esultare i tanti fan che ancora sperano in un loro futuro in coppia. Se la ballerina non ha avuto timore ad esporsi sui social network per confermare l'affetto che prova per il compagno di scuola, per ora lui ha preferito la strada del silenzio: da parte del chitarrista, infatti, non è arrivato nessun commento al dolce gesto della "collega", neppure nelle tante interviste che ha rilasciato dopo la vittoria.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

È passato poco tempo da quando Luigi Strangis è stato proclamato vincitore della ventunesima edizione di Amici. Il ragazzo ha sbaragliato la concorrenza in tutti i televoti che sono stati aperti nel corso della finale del 15 maggio.

Da quando ha lasciato la scuola, il giovane ha rilasciato tantissime interviste ma, un po' a sorpresa, tra le mille domande alle quali ha risposto, manca quella su un argomento che sta molto a cuore ai fan del talent-show.

Il cantante non è ancora stato interpellato sul rapporto che ha costruito con Carola all'interno della casetta, un legame che per mesi ha fatto sognare i telespettatori anche se non si è mai concretizzato in una storia d'amore.

Nessun giornalista, dunque, per ora si è spinto a chiedere al calabrese qualcosa su quello che succederà tra lui e Puddu ora che i riflettori di Canale 5 si sono spenti, ovvero se ci sono possibilità per un avvicinamento sentimentale oppure se la loro resterà una bella amicizia anche lontano dalla tv.

Il gesto dell'allieva di Amici

Se Luigi non si è ancora espresso sul tipo di rapporto che avrà con Carola dopo la finale di Amici, lei ha confermato l'affetto che prova per lui facendogli una dolce dedica post vittoria.

Dopo aver assistito al trionfo di Strangis in diretta su Canale 5, la ballerina classica ha pubblicato un'Instagram Stories molto tenera che ha emozionato i fan.

L'ex allieva ha scelto una foto in cui è abbracciata al cantante e che è tratta dal video del loro ultimo saluto prima che lei venisse eliminata dal programma.

"Vinci", disse la sarda al compagno di classe poco prima di lasciare la casetta e il 15 maggio è stata "accontentata" perché lui ha davvero vinto la ventunesima edizione di Amici.

I sostenitori di questo legame hanno gioito per il bel gesto di Carola, mentre stanno apprezzando meno il silenzio di Luigi su questa storia.

Il ritorno in tv dei finalisti di Amici

Le prime parole su Carola, però, Luigi potrebbe pronunciarle nei prossimi giorni. Salvo cambi di programma, Strangis e tutti i finalisti di Amici dovrebbero essere ospiti di Verissimo per ripercorrere assieme a Silvia Toffanin la loro avventura nella scuola.

La presentatrice ha già trattato l'argomento che sta tanto a cuore ai fan quando ha intervistato la ballerina classica, quindi non è da escludere che possa fare qualche domanda anche al cantautore, magari facendogli ammettere il tipo di sentimento che prova per la compagna di classe.

Da quando ha vinto Amici, inoltre, il calabrese non si è ancora esposto sui social network per ringraziare chi l'ha votato o per fare un riassunto degli oltre otto mesi vissuti all'interno della scuola più famosa d'Italia. Il giovane è stato molto impegnato con le interviste per la stampa ma soprattutto con il ritorno alla vita quotidiana dopo un lunghissimo periodo trascorso sotto le telecamere.

Stesso discorso vale per Alex, Sissi, Albe, Serena e Michele, che da lunedì 16 maggio hanno potuto riabbracciare i loro affetti dopo tanto tempo, a partire dai familiari che non vedevano da settembre scorso.