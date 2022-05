Una delle concorrenti più discusse di questa edizione dell’Isola dei Famosi è stata, senza ombra di dubbio, Laura Maddaloni. La judoka, nel corso della sua permanenza in Honduras, ha più volte dimostrato di essere una donna forte, schietta e con un carattere a volte non facile da comprendere. Nelle varie puntate del reality show, Laura ha subito vari attacchi da parte di Vladimir Luxuria, la quale ha accusato la donna di usare strategia e di non essere coerente con ciò che dice. Nella puntata di lunedì 16 maggio 2022, le due donne hanno avuto la possibilità di confrontarsi ma, quello che poteva essere un normale diverbio, si è invece trasformato in uno scontro dai toni leggermente accesi.

Laura contro Vladimir Luxuria

Nella puntata dell’Isola dei Famosi 2022 del 16 maggio 2022, Laura Maddaloni ha fatto il suo ingresso in studio per parlare della sua esperienza sull’Isola. A questo punto, Vladimir Luxuria ha voluto punzecchiare l’ex naufraga, chiedendo come mai, se lei si appella come una donna forte, determinata e schietta, come mai il pubblico ha deciso di mandarla a casa. Dinanzi a queste frecciatine, Maddaloni ha sbottato contro l’opinionista, dicendo: “Questo dimmelo tu Vladimir, perché io voglio dirti una cosa. Io ci sono stata molto male. Appena ho appreso che tu saresti stata opinionista, ero super felice. Io ti ho sempre stimata e te lo dico con il cuore sincero. Pensavo che tu nel ruolo di opinionista, eri un valore aggiunto al programma.

Io forse ci tenevo troppo a piacerti e quando invece mi hai attaccata dal primo giorno, ci sono rimasta male”. Lo sfogo della donna è andato avanti, accusando l’opinionista di non essere stata molto coerente e dicendo che, da lei che si è sempre battuta contro l’ignoranza della gente che parla delle apparenze, non si aspettava una cosa del genere.

Laura ha poi concluso dicendo: “Mi hai dato della donna aggressiva, senza neanche conoscere da dove vengo io. Forse hai dimenticato tutto della tua vita. Tu sei un’opinionista e la tua voce non è una qualunque “.

La risposta di Vladimir

Immediata è stata la risposta dell’opinionista dell’Isola dei Famosi, la quale ha replicato dicendo di non aver mai avuto un accanimento nei confronti della naufraga ma, se ben ricorda, all’inizio l’ha addirittura difesa dicendo che provava simpatia nei suoi confronti.

Vladimir ha poi aggiunto di non aver mai complottato per farla uscire ma, ad accaparrarsi l’antipatia del pubblico, è stata lei stessa. Il confronto tra le due termina con Luxuria che dice: “Sarai anche una grande campionessa e madre, ma non mi sei piaciuta come naufraga. La gente, anche senza le mie parole, ti avrebbe votato contro lo stesso, per me sei stata aggressiva”.