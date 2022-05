Dopo l'uscita di scena dal cast di Amici 2022, Lda si ritrova al centro dell'attenzione social per una proposta avanzata dai fan della principessina Lulù Selassié, protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip 6.

In tanti, infatti, hanno bombardato di messaggi il cantante protagonista dell'ultima edizione del talent show di Maria De Filippi, chiedendogli se gli avesse fatto piacere avere Lulù come protagonista del video del suo nuovo brano "Bandana".

Immediata la reazione del figlio di Gigi D'Alessio, che non si è tirato indietro di fronte a questa proposta e si è subito fatto avanti con la principessina.

I fan vogliono Lda e Lulù insieme nel video di Bandana

Nel dettaglio, dopo l'eliminazione a sorpresa dal serale di Amici 2022, a pochi giorni dalla fatidica finale della ventunesima edizione, ecco che Lda sta spopolando in classifica con il suo nuovo singolo "Bandana", che si appresta a diventare uno dei tormentoni di questa estate.

Al momento, però, manca ancora il videoclip ufficiale di questo brano e a tal proposito i fan della principessina Selassié hanno subito colto la palla al balzo, chiedendo a Lda di prenderla come protagonista femminile.

Lda si avanti con Lulù: ecco cosa gli ha proposto l'ex allievo di Amici 2022

Insomma il sogno dei fan della principessina, reduce dalla fine della sua storia d'amore con Manuel Bortuzzo, è quello di rivederla nuovamente all'opera dal punto di vista lavorativo, dato che in questo periodo ha ammesso di non stare benissimo per l'addio che c'è stato col nuotatore.

Da qui, sul web e sui social, è partita la proposta dei fan che non è passata inosservata al giovane cantante figlio di Gigi D'Alessio, il quale si è subito fatto avanti e ha avanzato la sua proposta alla giovane principessina protagonista dell'ultimo Grande Fratello Vip.

"Io e lei non ci conosciamo, se vuole fare il video per me non ci sono problemi" ha ammesso il giovane Luca D'Alessio, confermando così di essere pronto a collaborare con la giovane Selassié.

'Lulù scrivimi', fa sapere Lda dopo la proposta dei fan

"Lulù se vuoi scrivimi, magari ci organizziamo per un futuro video di Bandana" ha dichiarato Lda, ribadendo il fatto che entrambi siano stati tirati in ballo dai fan, dato che non si conoscevano prima di questa petizione partita sul web e sui social.

Cosa succederà a questo punto?

La principessina si metterà in contatto per davvero con Luca D'Alessio e il pubblico potrà vederli protagonisti insieme nel video di Bandana? I fan ovviamente sperano di sì, augurandosi che questa possa essere anche l'occasione giusta per Lulù, affinché volti pagina dopo l'addio con Manuel.