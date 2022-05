Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap opera dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda il 19 maggio preannunciano nuovi colpi di scena.

Dopo il sabotaggio della lezione di Michele, Bianca capirà che Gaia è coinvolta in qualche losca faccenda, pertanto spingerà la sua amica a confessarle di cosa si tratta: ammetterà di essere vittima di una web challenge. Nel momento in cui la ragazzina si aprirà, arriverà per le due una nuova pericolosa richiesta che le metterà in allarme.

Upas, spoiler 19 maggio: Gaia confessa di essere vittima della web challenge

Nel corso della puntata di Upas del 19 maggio, sarà dato ampio spazio alle vicende che ruotano intorno alla web challenge. La piccola Bianca, in seguito a uno strano avvenimento del giorno precedente, comprenderà che anche la sua amica Gaia è vittima delle sfide online. Dopo averla affrontata, riuscirà a farsi raccontare la verità dalla sua compagna di classe.

Tuttavia arriverà ben presto una nuova richiesta piuttosto pericolosa che metterà in allarme le due ragazzine. In particolare alla piccola Gaia sarà richiesto di scattarsi una foto nel vuoto.

Episodio del 19 maggio: Marina parte per Londra

Stando alle anticipazioni della puntata di Upas che sarà trasmessa il 19 maggio, Marina prenderà una decisione definitiva.

La donna, dinanzi all'impossibilità di neutralizzare Lara, capirà che è giunto il momento di cambiare aria.

Pertanto, desiderosa di lasciarsi tutto alle spalle, prenderà un volo per Londra. La partenza di Marina avverrà proprio nel momento in cui stava per riavvicinarsi a Roberto.

Upas, puntata 19 maggio: Giancarlo e Silvia giungono a un compromesso

Gli spoiler della puntata di Upas del 19 maggio rivelano che ci saranno delle novità per la coppia formata da Silvia e Giancarlo. Todisco a breve dovrà trasferirsi a Bari per gestire una filiale bancaria e con molta probabilità dovrà rimanere nel capoluogo pugliese almeno per qualche anno.

Questo potrebbe avere delle ripercussioni per quanto riguarda il suo rapporto con la proprietaria di Caffè Vulcano. A quanto pare, però, i due riusciranno a trovare una soluzione che consentirà di proseguire la loro relazione senza troppi problemi.

Silvia informerà della novità anche sua figlia Rossella. Quest'ultima, intanto, farà fatica ad accettare la fine della relazione con Riccardo.