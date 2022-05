Sabato 7 maggio andrà in onda il penultimo appuntamento con il serale di Amici: la puntata in questione, però, è stata registrata mercoledì 4 maggio perciò in rete sono già disponibili le anticipazioni dettagliate di quello che è successo. I primi due allievi ad ottenere il pass per la finale sono stati Sissi e Michele: gli altri si sono confrontati al ballottaggio che ha portato all'eliminazione e al salvataggio di due di loro.

Le indiscrezioni sulla semifinale di Amici

La registrazione di Amici 21 che Maria De Filippi ha condotto il 4 maggio, è iniziata con la prima manche.

Come era stato anticipato in un recente daytime, i primi a confrontarsi sono stati i cantanti in gara: Alex, Sissi, Luigi e Albe hanno cercato di accaparrarsi il primo posto disponibile in finale. La giuria ha visto, ascoltato e valutato le esibizioni dei quattro ragazzi ed ha deciso di premiare Sissi. La giovane, rappresentata da Lorella Cuccarini, ha conquistato la maglia dorata al primo colpo tra gli applausi del pubblico presente.

La seconda manche, invece, è stata dedicata ai ballerini: Serena, Dario e Michele hanno portato in scena coreografie difficili ed emozionanti, dopodiché i tre giudici si sono espressi a favore di uno di loro. Il danzatore classico Michele è rientrato subito nella rosa dei finalisti, per la gioia della maestra Alessandra Celentano.

Quattro talenti di Amici a rischio eliminazione

Dopo aver proclamato i primi finalisti al termine delle tre manche, i giudici sono stati messi di fronte ad altre difficili scelte. Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia hanno dovuto decidere chi eliminare tra Luigi, Alex, Albe, Serena e Dario, ovvero i cinque allievi che non sono riusciti a conquistare la maglia dorata nella prima fase della registrazione del 4 maggio.

I tre cantanti e i due ballerini si sono esibiti più volte per convincere i tre giurati di meritare la partecipazione alla finalissima. I verdetti di questo spareggio sono forse tra i più attesi dai fan di Amici 21: chi otterrà più preferenze rientrerà nella rosa dei finalisti, gli altri saranno eliminati definitivamente.

La tensione in studio era palpabile e i professori hanno cercato di supportare in ogni modo i talenti delle loro squadre: Rudy Zerbi si è esposto per Luigi, Alessandra Celentano per Michele, Anna Pettinelli per Albe, Veronica Peparini per Dario, Raimondo Todaro per Serena, Lorella Cuccarini per Alex e Sissi.

Attesa per il vincitore di Amici

L'anticipazione più attesa dai fan di Amici, è quella sui verdetti che la giuria ha emesso nel corso delle riprese della semifinale. Gli allievi che hanno conquistato il pass per la finalissima (che non si sa ancora quando andrà in onda, probabilmente sabato 21 maggio per evitare lo scontro con l'Eurovision Song Contest giorno 14), sono Sissi per il canto e Michele per il ballo. A lasciare il talent-show al termine del suo penultimo appuntamento, invece, saranno gli alunni meno apprezzati dai tre membri della giuria.

I ragazzi avranno tempo per preparare le esibizioni da proporre nell'ultima puntata in diretta e nei prossimi giorni sarà svelato anche il meccanismo pensato dalla produzione per arrivare all'elezione del vincitore di quest'anno.

Secondo i pronostici, i favoriti al trionfo e in cima alla lista delle preferenze degli spettatori più affezionati, sarebbero Alex e Luigi (che potrebbero avere la meglio su Sissi al televoto). Per quanto riguarda la categoria danza, il pubblico a casa non ha dubbi: ad alzare la coppa dovrebbe essere Michele, ballerino classico elegante e versatile che la maestra Celentano sostiene sin dall'inizio.