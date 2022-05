Si è da poco conclusa la registrazione dell'ottava puntata del serale di Amici, la semifinale, in onda sabato 7 maggio. Le prime anticipazioni in merito a cosa è successo stanno circolando sui social network.

I sette talenti ancora in gioco si sono sfidati in tre manche, ognuna delle quali ha portato all'elezione di un finalista. Il ballottaggio della serata, invece, è stato a quattro tra Albe, Alex, Serena e Dario.

Aggiornamenti dagli studi di Amici

Mercoledì 4 maggio si è tenuta l'ultima registrazione della ventunesima edizione di Amici: Maria De Filippi, infatti, ha condotto la semifinale del suo talent-show, quella che sarà trasmessa in tv sabato 7 maggio.

I primi spoiler che stanno fornendo alcune persone che hanno partecipato alle riprese negli studi Elios, riguardano gli importanti verdetti che la giuria ha emesso nel corso della serata.

Il meccanismo dell'ottava puntata prevedeva la promozione immediata in finale di tre dei sette allievi in gara: al termine di ogni manche, un talento ha ottenuto la maglia dorata che simboleggia il passaggio alla diretta di fine maggio.

La prima e la terza partita sono state dedicate ai cantanti, la seconda ai ballerini: Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia hanno deciso di mandare avanti e chi mettere a rischio dopo una lunga serie di bellissime esibizioni.

Sissi ha conquistato per prima il pass per l'ultima puntata, dopo è toccato a Michele.

Luigi, infine, ha ottenuto l'ultimo posto diretto per la finalissima.

Il ballottaggio decisivo di Amici 21

I quattro allievi che non hanno convinto immediatamente la giuria, sono stati protagonisti di un inedito ballottaggio: per la prima volta da quando il serale è cominciato, lo spareggio ha visto contrapposti più di due allievi, equamente divisi tra cantanti e ballerini.

Dopo una prima serie di esibizioni sui cavalli di battaglia dei ragazzi ai rischio, i giudici sono stati chiamati a fare il nome del quarto finalista di Amici 21.

Dei tre talenti rimanenti, due sono andati incontro all'eliminazione forse più dolorosa di quest'anno: chi non è riuscito a conquistare pienamente i giurati, ha dovuto abbandonare per sempre la scuola e rinunciare al sogno di partecipare alla finalissima (che dovrebbe andare in onda sabato 21 maggio, ma ancora questa data non è stata ufficializzata dagli addetti ai lavori).

Le prove dell'ottavo appuntamento con Amici

Prima di emettere il verdetto più importante (la scelta dei cinque finalisti di Amici 21), i giudici hanno assistito a performance spettacolari sia nel canto che nel ballo.

I professori hanno cercato di esaltare gli allievi della propria squadra sia con esibizioni singole che con guanti di sfida lanciati durante la settimana: Alex e Luigi si sono confrontati sulla cover del loro artista preferito, Michele e Dario su una difficile e tecnica coreografia della maestra Celentano.

I ragazzi che hanno convinto meno al termine della serata, hanno rischiato l'esclusione definitiva. Nel corso del daytime che è andato in onda il 4 maggio, Albe ha ammesso di sentirsi l'anello debole della propria categoria e, in una chiacchierata con Maria De Filippi, si è detto certo che sarebbe stato uno degli eliminati.

Per quanto riguarda il circuito danza, Michele ha sbaragliato la concorrenza all'inizio della gara (durante le consuete tre manche) e poi Serena e Dario si sono giocati l'opportunità di andare in finale allo spareggio con i due cantanti che non sono stati promossi al primo colpo.

L'ultima puntata di Amici sarà trasmessa in diretta (il pubblico potrà scegliere il vincitore con vari televoti che saranno aperti nel corso della serata), ma ancora non è chiaro il giorno in cui andrà in onda su Canale 5.