L'appuntamento con il serale di Amici 21 è confermato per sabato 16 aprile con la messa in onda della quinta puntata in prime time su Canale 5.

Le anticipazioni rivelano che, settimana dopo settimana, la sfida diventa sempre più ardua per i concorrenti di questa ventunesima edizione, che stanno portando avanti il loro percorso in attesa di scoprire chi accederà al gran finale di maggio.

Per la quinta puntata del serale sono previste nuove sfide dirette tra gli allievi in gara, come quella che vedrà protagonista anche Sissi, tra le cantanti più apprezzate di questa edizione.

Due nuovi eliminati dal serale: anticipazioni Amici 21 quinta puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Amici 21 rivelano che sabato 16 aprile, in prime time su Canale 5, andrà in onda la quinta delle nove puntate previste di quest'anno.

Come da tradizione, il talent show di Maria De Filippi verrà registrato con qualche giorno di anticipo rispetto alla messa in onda su Canale 5.

Ma cosa succederà in questo nuovo appuntamento col serale? Secondo quanto apprende Blasting News, anche sabato 16 aprile sarebbero previste due eliminazioni definitive dalla gara.

Nunzio rischia l'eliminazione definitiva dal serale?

Altri due allievi, quindi, dovranno dire addio definitivamente allo show serale di Maria De Filippi, rinunciando così alla possibilità di accedere alla finalissima di questa ventunesima stagione.

Chi verrà fatto fuori dal cast del serale? A rischio eliminazione potrebbe finire nuovamente il ballerino Nunzio, che in queste settimane si è ritrovato per ben due volte al ballottaggio per l'eliminazione finale dallo show, ma alla fine ha sempre avuto la meglio (malgrado le critiche della prof Alessandra Celentano).

In attesa di scoprire quelle che saranno le scelte dei tre giudici di Amici 21 per questa quinta puntata del serale, le anticipazioni sullo show Mediaset rivelano che sono in programma delle nuove sfide che si svolgeranno in studio.

Sissi in sfida contro Alex: anticipazioni Amici 21 quinta puntata 16 aprile

Per questa settimana il primo a lanciare un nuovo guanto di sfida è stato il prof Rudy Zerbi, che ha scelto di mettere alla prova Sissi e Luigi.

"Credo che Luigi sia pieno di talento: un giovane artista versatile. A Sissi riconosco un talento naturale, canta benissimo" ha ammesso Zerbi.

"Il punto debole di Sissi, a mio avviso, è l'interpretazione. Sono pronto a essere smentito, ma sono convinto di quello che dico. Per questo lancio un guanto di sfida tra Luigi e Sissi sull'interpretazione" ha aggiunto ancora il prof Zerbi, svelando che i due cantanti nella quinta puntata del serale dovranno esibirsi sulle note di "Destra-Sinistra" di Giorgio Gaber.