Con un colpo di scena finale, la semifinale del 7 maggio di Amici 21 ha decretato l'eliminazione di un solo concorrente, Dario Schirone. La finale, prevista per domenica 15 maggio, vedrà scontrarsi Sissi, Alex, Luigi, Albe, Serena e Michele. La notizia di non aver ricevuto la famigerata maglia dorata è giunta a Dario alla fine di una serata molto pesante: il ballerino di fronte all'ennesimo duro attacco della maestra Alessandra Celentano è crollato, cedendo alle lacrime e a un attacco di panico. Sui social in molti hanno criticato l'atteggiamento della professoressa e tra questi anche Andreas Muller, compagno dell'insegnante di Schirone, ossia Veronica Peparini.

Il vincitore di Amici 16 ha difeso Dario, postando una Instagram Story, in cui ha sottolineato la bravura del danzatore.

Lo sfogo di Andreas sui social

"Sei un ballerino versatile e talentuoso e ahimè sei sempre stato messo sotto pressione", ha scritto Andreas in una storia di Instagram dopo aver visto Dario in lacrime. Il danzatore è crollato di fronte alla critiche pesanti della maestra Alessandra che, nel proporre un guanto di sfida, ha voluto ribadire che secondo il ballerino non è capace di portare al termine un'esibizione in maniera decorosa.

Muller ha affermati che non era necessario offendere Dario per esaltare Michele, che secondo lui è molto bravo. "Mi dispiace vederti spento e triste, ti conosco da anni e so che non sei quel tipo di persona", è andato avanti Andreas affermando che in ogni caso Dario è stato molto bravo a esibirsi nonostante fosse in preda a un attacco di panico.

Andreas, infine, ha terminato il suo sfogo sottolineando che Dario non è un ballerino classico e che, comunque, ha dimostrato di saper mettersi alla prova in ogni stile.

Le lacrime di Dario in semifinale

Maria De Filippi e Stefano De Martino, vedendo l'allievo in lacrime, hanno cercato di tranquillizzarlo. Secondo la conduttrice Alessandra non ha fatto un attacco alla persona ma solo alla danza di Dario, mentre per il giudice la maestra ha un po' esagerato, considerando anche l'importanza della serata.

Dario ormai è fuori dalla scuola di Amici, proprio a un passo dalla finale, ma vista la stima che hanno di lui Veronica e Andreas non è escluso che il danzatore, che ha solo 18 anni, possa trovare un ruolo negli stage che i due portano avanti ormai da anni. Di certo per il ballerino è stata una prova dura, un po' come per Nunzio Stancampiano, oggetto di critiche feroci da parte della Celentano, anche se il ballerino siciliano ha reagito decisamente in maniera differente.