Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con le repliche de Il Paradiso delle Signore, in versione ridotta. Durante la settimana che va dal 16 al 20 maggio, i riflettori sono puntati sul triangolo amoroso che si è venuto a creare tra Vittorio Conti, Teresa Iorio e Pietro Mori. Da quando la giovane ragazza siciliana è approdata al magazzino milanese, entrambi ne sono rimasti ammaliati.

Vittorio è innamorato della giovane Venere del Paradiso delle Signore

Al Paradiso delle Signore sono in corso i preparativi per una mostra commissionata dalla famiglia di Andreina.

Intanto, però, il padre di quest'ultima, Carlo Mandelli, ne approfitta per mettere in cattiva luce Pietro in modo tale da allontanarlo da sua figlia, una volta per tutte.

Nel contempo, invece, Vittorio Conti si rende conto, sempre di più, di essere particolarmente attratto da Teresa e, coinvolgendola nell'allestimento della mostra, ha modo di avvicinarsi a lei per corteggiarla. Dopo questo evento, il magazzino è impegnato nell'organizzare la festa della mamma. Per l'occasione, la giovane Venere siciliana suggerisce al pubblicitario di invitare anche la scuola dove insegna suo fratello. In questo modo, Vittorio ha modo di riconciliarsi finalmente con lui.

Il bacio tra Vittorio e Teresa al Paradiso delle Signore

Dato che ultimamente Teresa e Vittorio trascorrono molto tempo insieme, i due cominciano ad avvicinarsi particolarmente al punto da scambiarsi un bacio. La giovane Venere, però, non riesce a non pensarci, seppur sia assolutamente certa che non accadrà più. D'altronde, Conti risulta essere troppo farfallone per i suoi gusti e non è intenzionata a cedere alle sue lusinghe.

Nel frattempo, Pietro Mori chiede ai pubblicitari di attirare la clientela anche dopo le cinque di pomeriggio, in modo tale da aumentare l'affluenza all'interno del Paradiso delle Signore. In questo modo riuscirebbe a migliorare la sua situazione finanziaria.

L'aggressione di Conti al Paradiso delle Signore

Teresa cerca in ogni modo di evitare Vittorio, ma quando quest'ultimo viene aggredito, lei si prende cura del giovane pubblicitario.

Approfittando del riavvicinamento della giovane Venere, Conti la invita a cena fuori. D'altronde, questo non è un momento molto facile per la giovane Iorio, la quale deve superare il tentativo di violenza subita dal suo ex fidanzato. Grazie al tempestivo intervento di Pietro, si è risolto tutto per il meglio. Tuttavia, ora, si trova divisa tra il direttore del Paradiso delle Signore e il pubblicitario.

Seppur in questo periodo sia molto vicina a Conti, non riesce a negare l'attrazione che nutre nei confronti di Mori. Anche Andreina si rende conto della situazione e si ingelosisce molto.