Day-time di Amici21 dedicato oggi martedì 3 maggio ai sentimenti che hanno visto protagonista Luigi Strangis. Maria De Filippi, infatti, ha informato lui ed Alex che il web sogna la loro riconciliazione e spera di poter vedere di nuovo quella amicizia sincera che era sbocciata tra i due all'inizio del talent. Successivamente, la conduttrice ha fatto vedere all'allievo di Rudy Zerbi parte dell'intervista che Carola Puddu ha rilasciato a Verissimo, proprio la parte in cui parla di lui e del rapporto che hanno instaurato. Ma non è tutto, cantante e ballerina hanno avuto modo di parlarsi al telefono, dimostrando di essere profondamente legati.

Il cantante colpito dalle parole della ex compagna

Non si sa cosa succederà tra Carola e Luigi ma è chiaro che i due nutrono dei sentimenti reciproci. Se la ballerina ha ammesso di essersi innamorata, più restio è stato il cantante che ha detto di tenere alla ex compagna ma forse in un modo diverso. Sta di fatto che la telefonata a sorpresa ricevuta da Luigi da parte di Carola è stata davvero molto dolce, un misto di imbarazzo e voglia al contempo di parlarsi. Strangis ha potuto vedere durante il day-time di Amici cosa la danzatrice sarda ha detto a Silvia Toffanin e le sue parole non lo hanno lasciato indifferente.

'È stata molto dolce, carina. Ha definito tramite un concetto di amore un volersi bene, che alla fine era così.

Sembrava più matura', ha detto Luigi. E poi Maria De Filippi, collegata con i ragazzi in casetta, ha fatto presente che avrebbe potuto sentire al telefono la sua ex compagna. Il cantante per un momento, fraintendendo le parole della conduttrice ha capito che Carola si trovava nella palestra della scuola e per un attimo ha cambiato espressione.

"Che tuffo al cuore", lo ha stuzzicato Maria, forse convinta che in realtà anche lui provi più di amicizia per Puddu.

Carola a Luigi: 'Mi manchi'

"Ho visto l’intervista. Ti dico la verità, mi è piaciuta molto. Ti ho visto diversa, più tranquilla e matura. Mi ha fatto molto piacere vederti in quel modo, più leggera", ha detto Luigi a Carola che si trovava in macchina con uno zio al momento della chiamata.

La ballerina, molto felice di poter sentire Gigino, come lo chiamava affettuosamente, ha raccontato brevemente i suoi impegni in vista del trasferimento a Roma per poter entrare nella compagnia che le ha offerto un contratto di lavoro, ma poi lo ha incoraggiato.

Affermando che in molti lo amano, Carola ha spinto Luigi ad andare avanti senza interessarsi delle critiche. "Mi manchi", ha affermato Carola che ha chiesto un abbraccio a distanza al cantante. "Anche tu, si sente che manca qualcosa in casa", ha detto in risposta Luigi. I fan della coppia, che non hanno mai smesso di sperare di vederli insieme, sono andati in brodo di giuggiole sui social e chissà se questa chiamata non aprirà la strada a nuovi scenari per i due talenti.