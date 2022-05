La soap opera Una vita va in onda dal lunedì al sabato alle ore 15:40 e la domenica alle ore 16 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity.

Le anticipazioni della fiction daily creata da Aurora Guerra riportano che Aurelio e Genoveva torneranno a calle Acacias dopo aver trascorso in Messico gli ultimi cinque anni. Marcello, maggiordomo dei fratelli Quesada sin da piccoli, farà il suo ingresso nel quartiere assieme alla coppia, nel frattempo Salmeron esigerà che il coniuge la smetta di tradirla. Il fratello di Natalia, però, ribatterà alla moglie di accettare le sue scappatelle se non vorrà che gli omicidi commessi da entrambi vengano alla luce.

Genoveva, infine, si ricorderà che David era un uomo al servizio di Aurelio nel corso del primo conflitto mondiale noterà come Exposito finga di non ricordarsi di Quesada.

Genoveva e Aurelio faranno ritorno a calle Acacias assieme al maggiordomo Marcello

Le trame di Acacias 38 raccontano che ci sarà un salto temporale che andrà dal 1915 al 1920. In quel lasso di tempo, la coppia dark era stata in Messico per sbrigare tutte le faccende burocratiche legate all'eredità del compianto Salustiano.

Nel 1920, quindi, Aurelio, Genoveva e Marcello, maggiordomo dei fratelli Quesada sin dalla tenerà età, torneranno nel quartiere spagnolo, coi residenti dello stesso che saranno ignari dell'implicazione della diabolica coppia nell'attentato anarchico avvenuto un lustro prima.

Salmeron non tarderà a lamentarsi reiteratamente dell'ingombrante presenza di Gaztanaga, reo a suo dire di non renderla partecipe neppure per faccende tipiche della dimora, le quali dovrebbero riguardare soltanto lei in quanto donna.

Aurelio e Genoveva tra minacce e scappatelle

Gli spoiler iberici di Una vita svelano che tra marito e moglie ci sarà maretta, specialmente dopo che Salmeron sarà venuta a conoscenza dei numerosi adulteri subiti da Aurelio quando entrambi risiedevano in Messico.

Genoveva, stufa dei tradimenti del marito, intimerà allo stesso di porre fine a tali scappatelle adesso che si trovano a calle Acacias, così da non dare adito a pettegolezzi tra i vicini.

Quesada, però, non avrà alcuna intenzione di rinunciare ai piaceri carnali extraconiugali, quindi minaccerà la consorte di portare a galla i delitti orchestrati da tutti e due nel corso del tempo se avesse continuato a intimargli di smetterla coi tradimenti.

Nel quartiere, inoltre, ci saranno due nuovi residenti, ovvero Valeria e David. Sin dall'inizio, la dark lady avrà l'impressione di conoscere Exposito e, difatti, poco più tardi ricorderà che egli era un uomo al servizio di Aurelio nel corso del primo conflitto mondiale.

Al tempo stesso, Genoveva noterà come David farà stranamente finta di non conoscere il fratello di Natalia e, di conseguenza, sospetterà che i coniugi Exposito siano in qualche modo collegati ad Aurelio.