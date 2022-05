L'appuntamento con Amici 21 è confermato per sabato 7 maggio, quando in prime time su Canale 5 andrà in onda la semifinale di questa edizione.

Le anticipazioni rivelano che, contrariamente a quello che era circolato in rete e sui social nelle scorse settimane, anche la penultima puntata del serale non andrà in onda in diretta.

Lo show verrà registrato, così come è già capitato con le puntate precedenti trasmesse in queste settimane ma, questa volta, potrebbe esserci una doppia eliminazione dalla gara.

Semifinale Amici 21, anticipazioni: lo show verrà registrato

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla programmazione di Amici 2022 rivelano che, questo sabato 7 maggio sarà trasmessa la semifinale dello show, quella in cui si arriverà alla proclamazione dei concorrenti che accederanno alla finalissima di questa ventunesima edizione di successo.

A decretare le sorti dei concorrenti in gara non saranno gli spettatori, dato che lo show verrà registrato come di consueto con qualche giorno di anticipo.

Tutto, quindi, sarà nelle mani dei giudici che avranno il compito di decretare i nomi dei concorrenti che accederanno all'ultima puntata di Amici e quelli che, al contrario, dovranno dire addio allo show.

Possibile una doppia eliminazione dalla semifinale di Amici 2022

In occasione della semifinale, infatti, potrebbe esserci una doppia eliminazione definitiva dal serale dello show, dato che al momento sono in gara ancora sette allievi e tradizionalmente, la finalissima si svolge con 5 concorrenti.

Ma chi sono i concorrenti che, tra quelli rimasti in gara, rischiano di finire in pericolo per l'eliminazione di questa settimana?

Tenendo conto dei verdetti della giuria nel corso di queste sette puntate di programmazione su Canale 5, tra i concorrenti a rischio uscita dalla penultima puntata dello show, spicca sicuramente il nome di Albe.

Più volte, infatti, il cantante del team guidato dalla prof Anna Pettinelli, è stato messo al ballottaggio finale, compresa l'ultima puntata dove è riuscito a salvarsi contro Nunzio.

Chi rischia l'eliminazione alla semifinale di Amici 2022: in bilico Albe

In vista della semifinale e, nel caso in cui dovesse esserci una doppia eliminazione, Albe potrebbe essere uno dei concorrenti a rischio uscita dallo show.

Tra i candidati in bilico per l'eliminazione dalla semifinale di Amici 2022, spicca anche il nome della ballerina Serena.

Anche per lei, infatti, il futuro potrebbe non essere roseo e la ballerina del team di Raimondo Todaro potrebbe subire uno stop ad una settimana dalla finalissima.

Occhi puntati anche su Dario che, tra i concorrenti rimasti in gara, è tra quelli particolarmente a rischio.