Nella serata di sabato 7 maggio andrà in onda l'ottava puntata del serale di Amici e sette alunni della scuola si sfideranno per provare ad arrivare in finale. Tutti gli allievi del talent show di Maria De Filippi tenteranno di cantare e ballare al meglio, per riuscire a continuare l'avventura nella trasmissione di Canale 5. Fra gli studenti rimasti in gara, Dario e Albe potrebbero essere i prossimi candidati al ballottaggio, essendo già finiti, in precedenza, all'eliminazione provvisoria.

Amici, puntata 7 maggio: sette allievi in bilico

C'è grande attesa per l'ottava puntata di Amici, che verrà trasmessa sul piccolo schermo nella serata di sabato 7 maggio.

In quell'occasione, Sissi, Alex, Serena, Albe, Dario, Luigi e Michele, proveranno a fare emergere il loro talento nel canto e nella danza, per conquistare il punto dei tre giudici e tentare di vincere le sfide che gli verranno assegnate. Arrivati a questo punto della gara, i tre ballerini e i quattro cantanti proveranno a usare tutte le loro forze, per portare a casa la vittoria. Purtroppo, però, anche nel nuovo appuntamento del serale, un concorrente sarà sicuramente eliminato.

Amici, ottava puntata: Dario e Albe a rischio eliminazione

Al momento, l'unica cosa certa riguardo l'ottava puntata del serale, è che ci sarà un eliminato. Però, Maria De Filippi potrebbe leggere una comunicazione, nel corso della puntata di Amici di sabato 7 maggio, riguardante una doppia eliminazione.

Attualmente non è trapelata ancora nessuna indiscrezione in merito a quanti alunni della scuola dovranno lasciare il talent show di Canale 5 ad un passo dalla finale. In base a quanto andato in onda fino ad oggi, due dei sette allievi della trasmissione potrebbero essere più a rischio degli altri. In particolar modo, la permanenza di Dario e Albe potrebbe essere in bilico, a causa del fatto che, già in precedenza, erano finiti al ballottaggio finale.

Amici, serale del 7 maggio: Dario e Albe già finiti al ballottaggio

Dei sette allievi rimasti in gara, Sissi, Alex, Serena, Michele e Luigi non sono mai finiti al ballottaggio finale, a differenza di Dario e Albe, che hanno rischiato di lasciare la scuola nelle recenti puntate. Però, ad un passo della finale potrebbe succedere di tutto e, al momento, non è chiaro chi possa essere eliminato poco prima di arrivare all'ultima puntata del talent show.

L'unica cosa certa, attualmente, è che nella puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo il 7 maggio, non mancheranno i guanti di sfida lanciati dai professori e i cantanti e i ballerini tenteranno di portare a casa la vittoria. Non resta che attendere l'ottavo appuntamento con il serale di Amici, per scoprire chi dovrà lasciare la scuola di Maria De Filippi.