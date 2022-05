Ermal Meta ha seguito in diretta la finale di Amici di Maria De Filippi [VIDEO], andata in onda ieri sera, domenica 15 maggio, e ha commentato su Twitter quello che è accaduto nella puntata. Il cantante ha espresso apertamente la sua preferenza per Alex, apprezzando il suo grande talento, la sua voce e la sua capacità di scrivere. Un feedback positivo che non è passato inosservato e che ha spinto i fan del cantante a chiedergli di lavorare con l'allievo. Per questo è arrivata una proposta davvero speciale.

La preferenza di Ermal Meta

La finale di Amici di Maria De Filippi, andata in onda domenica 15 maggio, ha tenuto incollati allo schermo tantissimi telespettatori.

Tra questi, anche il cantante Ermal Meta, che ha seguito in diretta tutta la puntata, commentando sui social network. Il cantante ha espresso fin da subito la sua preferenza assoluta per Alex, che ieri sera ha mostrato ancora una volta il suo grande talento, pur non riuscendo a vincere. La vittoria, meritata, è stata di Luigi, come volevano non poche previsioni. Ermal Meta, però, ha mostrato il suo interesse per Alex, tanto da spingere gli utenti del web ad intervenire e spingerlo a collaborare con il giovane talento. Un'idea che Ermal Meta ha accolto con grande entusiasmo, arrivando a fare una proposta davvero molto importante.

La proposta per Alex

Ermal Meta ha guardato la puntata finale di Amici 21 in dirette e ha commentato quello che accadeva sul suo profilo Twitter.

Il cantante ha fatto il tifo per Alex, mostrando tutta la sua ammirazione per lui. Alex è stato eliminato ad un passo dalla vittoria, mentre Luigi è andato avanti fino alla fine, ottenendo la tanto sognata coppa. Ermal Meta ha espresso la sua preferenza, spiegando che crede nel talento dell'allievo del talent, tanto da essere pronto ad averlo in tour con lui, per fargli aprire i suoi concerti.

Un utente ha scritto ad Ermal Meta di far aprire ad Alex i suoi concerti, visti i suoi apprezzamenti. "Perché no! Anzi! Si" ha risposto subito il cantante, mostrando un grande entusiasmo per questa proposta. Per Alex potrebbe esserci la concreta possibilità di iniziare questa nuova esperienza accanto ad un cantante molto famoso.

Alex al quarto posto

Alex Wyse è arrivato al quarto posto durante la finale di Amici di Maria De Filippi. Eliminato a un passo dalla finalissima, ha ottenuto un grande consenso da parte del pubblico. Il quarto classificato di questa edizione, però, è riuscito a vincere il premio Oreo, oltre al premio Marlù, consegnato a tutti i finalisti. Alex ha ringraziato Maria De Filippi, i professori e tutti quelli che lavorano nella scuola per l'aiuto ricevuto durante il suo percorso.