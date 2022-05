I fan di Amici hanno sperato fino all'ultimo di poter assistere al duello finale tra Luigi e Alex: il regolamento della puntata del 15 maggio, però, ha anticipato questo confronto a metà serata ed ha impedito ad uno dei due di giocarsi la vittoria. Per uno scarto di percentuale minimo, Strangis ha battuto Wyse e si è classificato al primo posto. Per il giovane cantautore, però, è arrivata un'importante proposta di lavoro: Ermal Meta si è detto pronto a far aprire i suoi concerti all'allievo di Lorella Cuccarini, per il quale prova stima e rispetto.

Belle sorprese per l'allievo di Amici

Si è concluso tra "gioie e dolori" il percorso di Alex Wyse nella scuola di Amici. Dopo oltre 8 mesi di permanenza nel cast del talent-show, il cantautore si è classificato soltanto quarto, nonostante fosse il favorito assieme a Luigi Strangis.

Ad ostacolare la corsa del giovane verso la finalissima, è stato il regolamento che la produzione ha pensato per l'ultima puntata: il duello decisivo, infatti, doveva essere per forza tra un cantante e un ballerino, ovvero un rappresentante per ogni circuito della gara.

Lo scontro tra Alex e Luigi, dunque, è avvenuto in anticipo rispetto a quanto avevano previsto fan e giornalisti: i due si sono confrontati nell'ultima manche della categoria canto, quella che ha portato il chitarrista calabrese al trionfo contro il danzatore classico Michele Esposito.

I complimenti dei 'big' al protagonista di Amici

Mentre Alex si esibiva sul palco di Amici, un big della musica italiana usava Twitter per complimentarsi virtualmente con lui.

I fan del ragazzo hanno subito notato il breve messaggio che Ermal Meta ha dedicato al loro beniamino e gli hanno fatto la seguente proposta: "Fagli aprire i tuoi concerti".

Il cantautore di origini albanesi ha accolto con piacere l'invito dei sostenitori di Wyse, e sempre sui social network ha risposto: "Perché no! Anzi, sì!".

L'artista che in passato è stato anche giudice del talent-show di Maria De Filippi, ha lasciato intendere che gli piacerebbe molto se Alex lo accompagnasse in tour prossimamente.

Qualora il giovane musicista dovesse accettare questa allettante proposta di lavoro, il suo ruolo sarebbe quello di intrattenere il pubblico con un mini live prima dell'entrata in scena di Ermal, esattamente come ha fatto Crytical con i The Kolors nei giorni scorsi.

La stoccata della vincitrice di Amici al finalista

La finale di Amici 21, però, per Alex è iniziata con un'inaspettata frecciatina. Prima di dare il via alla gara, Maria De Filippi ha chiesto alla vincitrice uscente Giulia Stabile di portare a centro studio la coppa e di fare un discorso incoraggiante ai sei ragazzi protagonisti della serata.

Mentre si rivolgeva ai finalisti di quest'anno, la ballerina ha notato lo sguardo perplesso di Wyse, si è interrotta e gli ha detto: "Oh, e sorridi".

Questa stoccata è stata subito notata dai telespettatori, che si sono quasi equamente divisi tra chi l'ha trovata una battuta divertente per stemperare la tensione e chi non l'ha apprezzata perché inutilmente provocatoria.

Ci ha pensato la presentatrice a far sorridere di cuore Alex quando gli ha rivolto le seguenti parole in diretta tv: "In bocca al lupo per i mezzi sorrisi, per le fossette, per la tua schiettezza che è veramente ammirabile. Dici sempre quello che pensi, anche andando contro tutti. Bravo".

Il ragazzo si è classificato al quarto posto generale, ha sfiorato il premio della critica (che è andato a Sissi per un solo voto di differenza) e si è aggiudicato i 20mila euro messi a disposizione dallo sponsor Oreo per l'allievo che ha vinto più challenge durante l'anno scolastico.