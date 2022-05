Lo sceneggiato Una vita va in onda dal lunedì al sabato alle ore 15:40 e la domenica alle ore 16 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity.

Le anticipazioni della fiction rivelano che Valeria farà finta di essere sposata da David, uomo al servizio dei Quesada, malgrado la stessa sia coniugata con Rodrigo. Cardenas darà al fratello di Natalia una missiva scritta per Lluch, nel frattempo Genoveva imporrà invano al coniuge di dare un taglio ai suoi tradimenti.

Aurelio, intanto, intimerà a David di stare lontano dalla finta moglie Valeria, mentre Rosina avrà a che fare con l'improvviso arrivo a calle Acacias della sorella Hortensia e della nipote Azucena.

Rubio, infine, scoprirà che la sorella naviga in gravi condizioni economiche e dirà alla stessa di trovarsi, purtroppo, nella medesima situazione.

Valeria darà ad Aurelio una lettera scritta da lei per il marito Rodrigo, ma Quesada non la farà giungere a destinazione

Le trame dello sceneggiato iberico evidenziano che la pantomima delle nozze di Valeria Cardenas entrerà nel vivo. La ragazza, difatti, fingerà di essere sposata con David, uomo al servizio dei Quesada, quando invece la stessa è coniugata con Rodrigo.

Valeria, però, soffrirà non poco a stare lontana dal coniuge e per cercare un contatto con lui scriverà una lettera e la consegnerà ad Aurelio, chiedendogli di farla giungere a destinazione.

Il dark man, però, chiuderà a chiave tale missiva in un cassetto, non avendo intenzione di consegnarla.

Genoveva, nel mentre, non riuscirà più a sopportare i tradimenti subiti dal marito e imporrà invano al coniuge di smetterla con le sue scappatelle. Il fratello di Natalia infatti chiederà alla moglie di accettare tali adulteri perché, in caso contrario, potrebbe metterla nei guai a causa delle nefandezze che lei stessa ha commesso in passato.

Aurelio, inoltre, noterà con dispiacere e un po' di rabbia che David si sta legando sempre più a Valeria e non potrà permettere che ciò accada, così intimerà a Exposito di non avvinarsi troppo alla finta moglie. David, di tutta risposta, inviterà Valeria a un'opera teatrale per convincere i vari abitanti del quartiere della loro unione.

Rosina scoprirà le difficoltà economiche della sorella Hortensia e confesserà di essere pure lei in difficoltà

Gli spoiler di Una vita anticipano che nel quartiere spagnolo arriveranno d'improvviso Hortensia e Azucena, ovvero la sorella e la nipotina di Rosina.

Ciò accadrà subito dopo il balzo temporale che accadrà nella soap, ovvero il salto dal 1915 al 1920, quando Rosina e Liberto non se la passeranno affatto bene economicamente a causa di un investimento sbagliato di quest'ultimo.

La coppia è stata costretta, difatti, a vendere ogni immobile, eccezion fatta per quello dove vivono a calle Acacias. Rubio non potrà sopportare che la consanguinea scopra le loro difficoltà economiche, quindi chiederà a Casilda di comperare del cibo prelibato affinché il soggiorno di Azucena e Hortensia possa trascorrere beneficiando delle solite agiatezze.

Liberto, intanto, chiederà a Rosina di domandare alla sorella quanto tempo intende restare. Rubio, quindi, parlerà con la donna e quest'ultima le dirà di averle fatto visita per chiederle un prestito. A quel punto, Rosina non potrà far altro che confessare a Hortensia di non poterla aiutare economicamente, in quanto si trova nella medesima situazione di difficoltà finanziaria.