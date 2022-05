Sono passati circa dieci giorni da quando LDA è stato eliminato dal serale di Amici per mano di Nunzio Stancampiano. I fan, però, non hanno mai smesso di tenere d'occhio il napoletano, soprattutto i contenuti che posta sui social network da quando ha ripreso possesso del cellulare. Un particolare che sta alimentando parecchie chiacchiere è il mancato scambio di "follow" tra Luca D'Alessio e Rudy Zerbi: i due si stanno ignorando su Instagram e, secondo i sostenitori del ragazzo, tutto dipenderebbe da una preferenza che il professore avrebbe da sempre per Luigi.

Sodalizio rotto dopo l'esclusione da Amici

L'eliminazione di LDA dal serale di Amici, è sicuramente una delle più contestate di questa edizione (forse seconda solo a quella della ballerina Carola Puddu). I fan hanno protestato per giorni per la scelta della giuria di rinunciare ad un talento come Luca per portare avanti Nunzio (anche lui fuori dalla gara al termine della settima puntata).

A distanza di poco più di una settimana, dall'uscita di D'Alessio Jr dal format di Canale 5, alcuni attenti spettatori hanno scovato un particolare che sembra confermare i rapporti non proprio idilliaci tra il giovane e il suo insegnante di riferimento nella Scuola.

Come riportano anche alcuni siti di Gossip il 2 maggio, LDA e Rudy Zebi non si seguono su Instagram: da quando il ragazzo è stato escluso dal prime time, infatti, non c'è stato neppure uno scambio di parole d'affetto sui social con il professore che l'ha seguito per mesi (cosa che Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro e Anna Pettinelli hanno fatto per tutti i loro allievi eliminati).

Le ipotesi degli spettatori di Amici

Non è ben chiaro se il "gelo" social tra LDA e Rudy c'è sempre stato (ovvero non si sono mai seguiti su Instagram) oppure se è subentrato una volta che il talento ha lasciato il serale. Fatto sta che ad oggi i due non si tengono d'occhio sul web, nonostante siano attivissimi tutto il giorno con contenuti video e fotografici della loro quotidianità.

Una teoria che sta andando per la maggiore sul perché Luca non segua il suo professore dopo l'eliminazione da Amici, è quella secondo la quale ci sarebbe rimasto parecchio male per come sono andare le cose da quando è iniziata la fase in prime time del programma.

Il cantautore è stato supportato tantissimo da Zerbi nei mesi che hanno preceduto le puntate in prima serata, però poi sul palco più prestigioso qualcosa sembra essersi rotto di settimana in settimana.

Attesa per la semifinale di Amici

I fan di Amici hanno notato una predilezione di Rudy per Luigi Strangis sin dalla prima puntata del serale, ovvero da quando la giuria ha mostrato di apprezzarlo molto più di tanti altri cantanti in gara: ci sono state serate, ad esempio, in cui il chitarrista si è esibito il doppio delle volte rispetto ai suoi compagni di squadra, e questo al figlio di Gigi D'Alessio non dev'essere mai andato giù.

Terminata l'esperienza nel talent-show di Maria De Filippi, il napoletano ha intrapreso una strada diversa rispetto agli altri eliminati. Contrariamente a quello che è successo con tutti i ragazzi che sono stati esclusi dal prime time, LDA non ha rilasciato un'intervista esclusiva a Verissimo: chi sabato 30 aprile aspettava di assistere ad un confronto tra il giovane e Silvia Toffanin, sarà rimasto deluso nello scoprire che non ci sarebbe stato.

Il cantante, infatti, è totalmente concentrato sull'album che uscirà il 13 maggio, il primo della sua carriera.

In questi giorni, inoltre, Luca ha fatto sognare il pubblico di Amici mostrandosi sui social in compagnia di Aka7even, allievo della passata edizione, col quale ha improvvisato duetti al pianoforte e simpatici siparietti.