Continua la marcia di avvicinamento alla quarta puntata del serale di Amici: il daytime che è andato in onda il 6 aprile, ha aggiornato gli spettatori su un altro guanto di sfida che i professori hanno assegnato in vista del prossimo appuntamento in prime time. Rudy Zerbi, in particolare, ha messo in discussione le qualità interpretative di Alex, e per questo ha proposto un confronto con Luigi su una canzone che parla di mafia. I fan dell'allievo del team Cuccarini-Todaro, intanto, sono pronti a supportarlo nella registrazione di giovedì con striscioni e segnali luminosi.

Aggiornamenti sulle prove del quarto serale di Amici

Quando mancano poco più di 24 ore ad una nuova registrazione di Amici (il cast si riunirà nel tardo pomeriggio di giovedì 7 aprile), i telespettatori sono stati messi al corrente di una delle prove che potrebbero essere protagoniste della quarta puntata serale. Maria De Filippi, infatti, ha invitato Alex ad andare a prendere la lettera con la quale Rudy gli ha lanciato l'ennesimo guanto di sfida contro Luigi. Il professore ha messo in discussione le doti da interprete di Rina: anche se riconosce la bella voce che ha il giovane, Zerbi non si emoziona quando lo sente cantare e per questo continua a paragonarlo al suo allievo Strangis.

I due talenti dovranno preparare il brano "Signor Tenente", un pezzo intenso che racconta delle stragi fatte dalla mafia nel secolo scorso.

Per aiutare i ragazzi in questa esibizione, la produzione li ha fatti confrontare con la giornalista Costanza Calabrese, che ha parlato con loro di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e del buono che hanno fatto per il nostro Paese.

L'iniziativa degli spettatori di Amici 21

"Riconosco ad Alex grande intonazione ed estensione vocale, ma un cantante che si rispetti deve anche saper interpretare.

Lui ha questa capacità?", è questa l'ennesima frecciatina che Rudy ha lanciato al talento della squadra Cuccarini-Todaro in vista del quarto serale. A differenza di Lorella che ha lanciato un guanto di sfida difficile ma equo tra il suo allievo e Luigi (la scrittura di musica e parole di una nuova canzone, col supporto di chitarra e pianoforte), Zerbi è entrato a gamba tesa sul musicista del team rivale, a suo parere lontano anni luce da Strangis e dalle sue qualità di cantante e interprete.

C'è da dire che anche la giuria di Amici fino ad ora si è quasi sempre espressa a favore di Luigi: quest'ultimo, infatti, ha vinto tutti i confronti contro Alex nel corso dei primi tre appuntamenti serali e questo ha fatto un po' storcere il naso ai fan del bel Rina.

Attesa per le prossime riprese di Amici

Il trattamento che Alex sta ricevendo da quando è iniziato il serale (sia dalla giuria che dai prof rivali), non piace ai suoi fan, che sono pronti a tutto pur di sostenerlo e trasmetterli affetto anche a distanza. In vista della puntata che sarà registrata giovedì 7 aprile (e che andrà in onda su Canale 5 sabato 9), un bel po' di sostenitori del cantautore si sono accordati su dei gesti da fare in studio per far arrivare all'allievo supporto anche nei momenti difficili.

Nella speranza che finalmente conquisti qualche punto per la sua squadra, durante il quarto serale Rina sarà omaggiato con cartelloni e segnali luminosi (torce o accendini accesi) da parte delle persone che gli vogliono bene, le stesse che sono convinte che meriti di più di quello oche sta ricevendo da quando è cominciata la nuova fase di Amici. Alex, inoltre, dagli scommettitori è ancora considerato uno dei favoriti alla vittoria finale: il ragazzo si piazza al terzo posto nella classifica dei bookmaker, dietro soltanto a Sissi e a Luigi.