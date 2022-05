Per Dario Schirone la semifinale di Amici 21 è stata davvero complicata. Il ballerino è stato eliminato ad un passo dalla finale e ha dovuto affrontare le critiche e gli attacchi di Alessandra Celentano, che vanno avanti da diversi mesi. In questa occasione Dario ha mostrato la sua fragilità, lasciandosi andare alle lacrime e cercando di rispondere all'insegnante di danza classica, sempre sostenuto dalla sua maestra Veronica Peparini. Dopo l'eliminazione, il ballerino ha rilasciato le prime dichiarazioni, rompendo il silenzio.

Dario rompe il silenzio dopo l'eliminazione

Dario Schirone è stato eliminato durante la semifinale di Amici 21 del 7 maggio. Il ballerino, che ha dovuto affrontare nuove accuse da parte dell'insegnante Alessandra Celentano, ha mostrato la sua fragilità durante la puntata, stanco di tutte le critiche pesanti che ha ricevuto in tutti questi mesi, nonostante il costante supporto di Veronica Peparini. Dario ha dovuto lasciare la scuola di Amici ad un passo dalla finale e poche ore dopo ha deciso di rompere il silenzio su Witty. "Non mi piace fingere" ha dichiarato il ballerino, spiegando di aver fatto tutto quello che sentiva di fare. Ha spiegato di essersi mostrato anche nei suoi momenti di fragilità perché non gli piace far finta che tutto vada bene quando non è così.

"Sono contento di tutte le scelte che ho fatto" ha spiegato, sottolineando di avere in alcune occasioni un carattere un po' pesante.

Dario: 'Mi mancherà convivere con Sissi'

Dario Schirone, dopo la sua eliminazione, ha spiegato che gli mancherà molto cucinare per tutti, ma soprattutto gli mancherà convivere con Sissi, la sua fidanzata e cantante della scuola.

Ha spiegato che sentirà anche la mancanza del pianoforte, con cui ha passato molto tempo perché ama creare con le sue mani qualcosa di speciale. "Ho sentito la necessità di dovermi sbloccare" ha spiegato, raccontando cosa ha imparato stando nella scuola di Amici. "Ho avuto un momento in cui ho riflettuto tanto" ha aggiunto, promettendo di essere sempre vero e di non mentire mai a se stesso, e non solo.

Per Dario è stata un'esperienza bellissima, che sicuramente lo spingerà a dare sempre di più per ottenere ciò che vuole.

La finale di Amici

La finale di Amici è prevista domenica 15 maggio e sarà uno spettacolo davvero unico, grazie al grande talento dei finalisti. Per la prima volta sono arrivati in finale sei ragazzi: Sissi, Luigi, Michele, Alex, Serena e Albe. Questi ultimi due hanno ottenuto le stesse votazioni, per questo la produzione ha deciso di mandarli entrambi in finale.