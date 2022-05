A poche ore dalla messa in onda della semifinale di Amici, prevista su Canale 5 questo sabato 7 maggio, Raimondo Todaro ha deciso di esporsi sui social network per l'unica sua allieva ancora in gara.

Le Instagram Stories che il docente di latinoamericano ha rivolto a Serena Carella, hanno spiazzato e confuso i fan del programma: alcuni hanno interpretato questa dedica alla ballerina come lo spoiler della sua imminente eliminazione, altri come un in bocca al lupo per la finale che dovrà affrontare il prossimo 15 maggio.

Aggiornamenti sul penultimo serale di Amici

Manca pochissimo alla messa in onda di una delle puntate più attese di Amici 21: stasera, sabato 7 maggio, il pubblico di Canale 5 scoprirà i nomi dei cinque finalisti di quest'anno.

Il penultimo appuntamento di questa edizione del talent-show, però, è stato registrato mercoledì scorso, perciò i più impazienti sono già andati a sbirciare le anticipazioni di quello che è successo in studio. Per cercare di non rovinare la sorpresa e per tenere alta la tensione, Maria De Filippi ha deciso di rendere pubblici solo tre dei protagonisti della finalissima, ovvero coloro che hanno conquistato la maglia d'oro nel corso della gara basata su tre diverse manche.

Da qualche giorno, dunque, si sa che Sissi, Michele e Luigi parteciperanno sicuramente alla diretta di domenica 15 maggio: quello che è ancora incerto, è chi ha vinto il ballottaggio a quattro che ha anche decretato i due eliminati della serata.

Le parole dell'insegnante di Amici

Da poche ore, infatti, sul web sta circolando un'indiscrezione sugli allievi che avrebbero vinto lo spareggio della semifinale di Amici.

Indiscrezioni ancora tutte da confermare, sostengono che Alex Wyse e Serena Carella avrebbero ottenuto le ultime due maglie da finalisti, perciò gli eliminati di stasera sarebbero Albe La Malfa e Dario Schirone. A confondere e a minare le già vacillanti certezze dei fan, sono state le parole che Raimondo Todaro ha rivolto alla sua unica allieva poco prima della puntata.

Tramite il suo profilo Instragram, il professore ha fatto alla ballerina Serena la seguente dedica: "Una voce dentro di me mi diceva di darti una possibilità. Di questo non mi sono mai pentito. Sei stata forte e non hai mai mollato, anche se il tuo percorso è stato in salita".

"Non so come andrà questa semifinale, ma sono orgoglioso di quello che sei oggi. Ti auguro di realizzare i tuoi sogni. Per me hai già vinto, ti voglio bene", si conclude così il post che ha spizzato il pubblico di Amici.

Le teorie sugli eliminati di Amici

La dedica che Raimondo ha fatto a Serena la mattina del 7 maggio, ha lasciato perplessi alcuni fan di Amici. Chi segue il programma con attenzione, ricorda che Todaro ha rivolto belle parole a tutti i suoi allievi, ma soltanto quando è stata ufficializzata la loro eliminazione.

Sia Christian Stefanelli che Nunzio Stancampiano sono stati omaggiati dal loro insegnante con un post Instagram, ma non prima che su Canale 5 venisse trasmesso il loro addio alla scuola. Gli spettatori, dunque, non riescono a capire precisamente che cosa si nasconda dietro a questa insolita mossa del siciliano: c'è chi pensa che sia uno spoiler dell'esclusione della ballerina dalla rosa dei finalisti e chi invece è certo che anticipi il suo approdo alla diretta del 15 maggio.

"Queste storie di Raimondo mi sanno di presa in giro. Può voler dire due cose, o che è in finale o che è stata eliminata", "Tutto ciò è surreale", "Ci ha letteralmente detto che esce Serena", questi sono solo alcuni dei commenti apparsi sui social dopo la dedica del docente alla semifinalista di Amici.

Il fatto che il maestro di latinoamericano sostenga di non sapere come andranno le cose stasera (quando tutti sono a conoscenza del fatto che la puntata è stata registrata giorni fa), sta alimentando una tensione già palpabile tra i sostenitori dei ragazzi finiti al ballottaggio (oltre a Serena, si giocano i due posti disponibili Alex, Albe e Dario).