Proseguono i consueti appuntamenti con le repliche de Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì in versione ridotta su Rai 1 a partire dalle 15:50. Nel corso dei prossimi episodi, l'attenzione è ancora posta sui tre personaggi principali: Teresa Iorio, Vittorio Conti e Pietro Mori. Ovviamente, non mancheranno gli attesi e avvincenti colpi di scena che contraddistinguono la serie.

Una nuova proposta al Paradiso delle Signore

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle Signore, la giovane Iorio, da quando è diventata una delle Veneri del magazzino, ha subito attirato l'attenzione del direttore Pietro Mori.

Quest'ultimo, infatti, si rende conto di quante risorse abbia la ragazza siciliana e la coinvolge in una questione delicata in ambito professionale. D'altro canto, però, il loro avvicinamento porta ad un bacio e Teresa non riesce proprio a nascondere il suo imbarazzo. Pertanto, decide di evitare temporaneamente il direttore del magazzino. Purtroppo, però, le altre Veneri cominciano a rendersi conto che tra i due ci sia dell'attrazione.

Nel contempo, invece, Vittorio Conti cerca in ogni modo di attrarre l'attenzione su di sé ed è disposto a tutto affinché tutti parlino di lui.

Una questione molto importante al Paradiso delle Signore

Intanto, proseguono le indagini per un omicidio e sembra che Pietro Mori sia uno degli indiziati.

Inoltre, proprio quest'ultimo si rende conto di essere nel bel mezzo di una vendetta e la sua unica arma per uscirne indenne è Andreina. Pertanto, nonostante sia innamorato di Teresa, deve continuare la sua farsa con la figlia di Mandelli per evitare che la sua situazione degeneri ulteriormente.

Purtroppo, però, così facendo la giovane ragazza siciliana resta molto delusa.

Soprattutto quando il direttore del Paradiso si appresta a fare una proposta di matrimonio ad Andreina.

Vittorio approfitta della situazione per avvicinarsi a Teresa, ma il lavoro lo assorbe totalmente poiché deve occuparsi della campagna per il lancio di un nuovo rossetto.

Una notizia del tutto inaspettata al Paradiso delle Signore

Teresa è in procinto di lasciare il Paradiso delle Signore, quando improvvisamente giunge una terribile notizia: il padre di Vittorio Conti è morto. Pertanto, la giovane Venere decide di stargli accanto il più possibile. D'altronde, ha legato molto con lui e non può di certo lasciarlo da solo in un momento così difficile e doloroso. Inoltre, per fargli sentire tutta la sua vicinanza, fa in modo che anche l'intero staff del magazzino gli stia accanto il più possibile. Compie, quindi, un gesto davvero generoso nei confronti dell'aspirante pubblicitario.