Giovedì 5 maggio sarà trasmessa su Rai 1 la sesta delle 10 puntate previste della Serie TV "Don Matteo 7". Lo scorso episodio ha ottenuto ottimi ascolti, con 6 milioni e mezzo di spettatori e uno share superiore al 30%.

In base alle trame del nuovo episodio, Don Massimo dovrà fronteggiare un momento di forte difficoltà, in quanto i suoi parrocchiani faranno una petizione per mandarlo via, inoltre allo stesso tempo sarà avviata un'indagine nei suoi confronti. L'unica persona a stargli vicino è il vescovo. Intanto Cecchini cercherà di capire chi è l'uomo con cui Valentina si sta frequentando e fraintenderà che Anna e Marco siano tornati insieme.

Trame 'Don Matteo': gli abitanti di Spoleto vogliono mandare via Don Massimo

Giovedì 5 maggio andrà in onda alle ore 21:25 la sesta puntata della tredicesima stagione della fiction tv italiana "Don Matteo". Protagonista principale sarà Raoul Bova nei panni del nuovo parroco Don Massimo, ci sarà anche Giancarlo Magalli, nei panni del vescovo.

In base alle trame del sesto episodio dal titolo "L'innocente", Don Massimo si troverà in forte difficoltà, in quanto gli abitanti di Spoleto saranno ancora fortemente legati a Don Matteo e faticheranno nel pensare a qualcuno che possa sostituirlo. Inoltre sarà avviata una raccolta firme per mandarlo via.

Il sacerdote noterà la diffidenza nei suoi confronti.

Ad aggravare il quadro ci sarà un'indagine avviata contro di lui. L'unica persona che resterà al suo fianco e che sarà un suo fidato sostenitore è il vescovo di Spoleto, il quale lo consiglierà al meglio su come comportarsi.

Intanto Federico comprenderà di provare qualcosa per Greta e spererà di potersi fidanzare con lei. La ragazza però inizierà a vedersi con un altro compagno di classe.

Anticipazioni televisive sesta puntata: Pippo e Natalina fanno notare a Don Massimo che la chiesa è vuota

Secondo le anticipazioni televisive della sesta puntata, Cecchini sarà in ansia per Valentina e si convincerà del fatto che la ragazza stia frequentando un uomo molto più grande di lei. La cosa che non ha compreso il maresciallo è che si tratta proprio del Pm Nardi.

Quest'ultimo, anche con l'aiuto di Anna, farà di tutto per tenere segreta la storia tra i due.

Tra le altre cose, il trailer della prossima puntata indica che Don Massimo celebrerà messa in una chiesa praticamente vuota. Pippo e Natalina sottolineeranno che con Don Matteo i fedeli erano numerosi, ma il nuovo parroco replicherà con una metafora, dicendo che l'importante è che si ascolti la canzone e non il cantante. Inoltre Cecchini ascolterà una conversazione di Valentina e farà in ogni modo per capire chi è l'uomo di cui la ragazza si è invaghita. Il maresciallo noterà una particolare simbiosi tra Marco ed Anna e fraintenderà tutto, pensando che siano tornati insieme. Infine il capitano Olivieri rimprovererà al maresciallo di avere raccontato le novità delle indagini a Don Massimo.