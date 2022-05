Sono passate meno di due settimane dalla finale di Amici 21, ma sul web già si parla della prossima edizione. Recenti indiscrezioni fanno sapere che il talent-show condotto da Maria De Filippi dovrebbe tornare su Canale 5 attorno a metà settembre e, nel corso della prima puntata, dovrebbero essere presentati i nuovi allievi della classe. Chi ha già un banco assicurato, è Mattia Zenzola: il ballerino di latinoamericano non dovrà affrontare i casting perché sa che un posto nella scuola per lui c'è.

Aggiornamenti sui prossimi appuntamenti con Amici

Poco prima che Luigi Strangis venisse proclamato vincitore di Amici 21, Maria De Filippi ha confermato che la 22esima edizione si farà. Da un paio di settimane, infatti, sono aperti i casting per la classe 2022/2023, quella che animerà una nuova e avvincente stagione del popolare e longevo talent-show della tv italiana. I cantanti e i ballerini che aspirano a essere protagonisti del format di Canale 5, hanno la possibilità di inviare un curriculum e un provino video a Witty Tv, il portale legato al programma.

A breve dovrebbero iniziare anche gli incontri tra gli aspiranti allievi della scuola e la produzione: gli addetti ai lavori cominceranno a fare una scrematura, fino ad arrivare a un numero ristretto di giovani artisti da portare alla prima puntata.

Da lì in poi, spetterà ai professori scegliere i ragazzi da annoverare nelle loro squadre, una per ogni insegnante del cast.

Il ritorno del danzatore ad Amici

Quando mancano ancora circa tre mesi al ritorno di Amici su Canale 5, i fan conoscono già il nome di uno dei protagonisti del cast. Tra gli allievi dell'edizione numero 22 del talent-show, infatti, figurerà sicuramente Mattia Zenzola, il ballerino che si è infortunato a un passo dal serale e al quale Raimondo Todaro ha promesso un banco nella nuova classe.

Il danzatore di latinoamericano che ha dovuto rinunciare al prime time a causa di un serio problema al piede che l'ha tenuto fermo per due mesi e che ancora oggi gli impedisce di dare il 100% sul palco. Dunque, dopo l'estate ricomincerà l'avventura ma con nuovi compagni. Il pugliese stringerà amicizie con i nuovi allievi, ma nel cuore dei telespettatori resterà sempre quella bella e pura con Christian Stefanelli, anche lui del team Todaro di quest'anno.

Il ragazzo dovrà fare i conti con le critiche di Alessandra Celentano e con la competizione degli altri ballerini che saranno scelti durante i casting.

La data dell'esordio in tv di Amici

Un'altra anticipazioni che sta circolando in questi giorni sulla prossima edizione di Amici, è quella sul periodo in cui il programma tornerà in onda dopo le vacanze. Qualora il talent-show dovesse essere confermato nella collocazione della domenica pomeriggio prima di Verissimo, si dice che la prima puntata potrebbe essere trasmessa l'11 oppure il 18 settembre.

I fan del programma di Maria De Filippi, dunque, devono avere ancora un bel po' di pazienza e godersi l'inizio delle carriere degli allievi di quest'anno: Luigi, Alex, Sissi e Albe stanno per uscire sul mercato con i loro primi album, Michele e Serena si stanno preparando a lavorare per prestigiose compagnie di danza, LDA sta riscuotendo successo sia in radio che negli instore con il suo disco d'esordio.

Per conoscere i cantanti e i ballerini che avranno l'arduo compito di non far rimpiangere i protagonisti della 21esima edizione, si dovrà attendere ancora qualche mese. Ad oggi, tuttavia, poche informazioni sono trapelate sui prossimi professori: pare che l'unica in bilico sia Anna Pettinelli, ma è ancora troppo presto per sapere qualcosa in più a riguardo.