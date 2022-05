Un colpo di scena arriverà dalle puntate di Beautiful trasmesse a fine maggio negli Usa. Gli spoiler della soap opera (poi in onda nel 2023 su Canale 5 )rivelano che Bridget Logan potrebbe essere una complice di Li Finnegan. Infatti la figlia maggiore di Brooke potrebbe aver aiutato la dottoressa a nascondere la sopravvivenza miracolosa di Finn, il marito di Steffy.

Beautiful: Finn non è davvero morto

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate trasmesse attualmente negli Usa si soffermano sul mistero intorno alla morte di Finn. Tutto inizierà quando Sheila sparerà un colpo di pistola prima a suo figlio e poi a Steffy.

Del corpo del dottore si perderanno le tracce, mentre sua moglie verrà ricoverata in ospedale, dove entrerà in coma per alcuni giorni. Una volta riaperti gli occhi, la giovane Forrester dimostrerà di aver perso la memoria mentre non verrà mostrato il funerale di Finn.

Poi arriverà il colpo di scena: il marito di Steffy non è davvero morto nella sparatoria, ma giace in condizioni disperate in un letto d'ospedale, vegliato amorevolmente dalla madre adottiva. In questo frangente la moglie di Jack pregherà suo figlio di risvegliarsi dallo stato comatoso in cui è caduto.

Li nasconde a Steffy la verità su suo figlio

Nelle puntate Usa di Beautiful, Li sceglierà per il momento di non condividere la notizia con nessuno.

Nonostante questo Steffy non potrà fare a meno di notare lo strano comportamento della suocera, all'oscuro che sta nascondendo la verità sulla sopravvivenza di Finn. Per questo motivo, la dottoressa apparirà in difficoltà.

La donna, infatti, non riuscendo più a tenere il suo segreto tutto per sé, soprattutto quando Steffy le rivelerà che ha intenzione di onorare la vita di suo marito.

A tal proposito Li cercherà di fare di tutto pur di risvegliare suo figlio dal sonno profondo con il coinvolgimento di Bridget.

Bridget potrebbe essere complice della moglie di Jack

La figlia maggiore di Brooke tornerà a essere protagonista di una trama avvincente. Alcuni indizi, infatti, fanno pensare che la ragazza sia complice di Li.

Bridget potrebbe aver fornito alla moglie di Jack tutta l'attrezzatura medica in grado di poter far rimanere in vita suo figlio, visto che entrambe lavorano in ospedale.

D'altronde la famiglia Forrester non reagirebbe bene quando scoprirà che Bridget ha nascosto che Finn è sopravvissuto alla sparatoria nei pressi del vicolo vicino ad Il Giardino. Anche Brooke potrebbe accusare sua figlia di aver favorito il riavvicinamento tra Liam e Steffy, provocando così una frattura tra Hope e suo marito.