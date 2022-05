La ventunesima edizione di Amici è appena finita, ma sono già iniziati i preparativi per la prossima. I casting per i protagonisti della classe 2022/2023 sono aperti e sul web cominciano a circolare le prime indiscrezioni sui professori che seguiranno i nuovi cantanti e ballerini della scuola. Recenti Gossip sostengono che quasi tutti i docenti di quest'anno dovrebbero essere riconfermati, visti anche gli ottimi risultati che il programma ha ottenuto: soltanto Anna Pettinelli sarebbe in dubbio.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

Nonostante il successo che ha avuto Amici 21, Maria De Filippi sarebbe pronta ad apportare alcune modifiche al cast che animerà la prossima edizione.

Un rumor che ha lanciato l'esperto di gossip Amedeo Venza sui social network, sostiene che tra i professori potrebbe esserci una piccola rivoluzione dopo la pausa estiva.

L'influencer ha riportato il gossip secondo il quale Anna Pettinelli potrebbe lasciare il talent-show, infatti la sua presenza nella nuova edizione sarebbe in dubbio. In questi mesi la speaker radiofonica è stata un po' in ombra e il suo alunno Albe non ha brillato in finale, quindi si ipotizza che il suo futuro dietro la cattedra del format di Maria De Filippi sarebbe in bilico.

A prendere il posto della romana, sempre secondo il pugliese, potrebbe essere un ex allievo la cui identità non è ancora trapelata.

Il successo della commissione interna di Amici

Fino ad oggi, soltanto la presenza di Anna Pettinelli nel cast di Amici 22 è stata messa in dubbio: salvo colpi di scena dei prossimi mesi, tutti gli altri professori della ventunesima edizione dovrebbero essere riconfermati per la prossima. I veterani Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sono stati protagonisti assoluti del serale che si è appena concluso: i due sono riusciti a vincere entrambe le categorie con Luigi Strangis e Michele Esposito, membri del team capitanato dai due docenti sopra citati.

Anche Veronica Peparini dovrebbe tornare dopo l'estate nonostante il suo apporto alle puntate in prime time sia stato minimo e poco incisivo: l'eliminazione di Dario Schirone in semifinale, ha impedito all'insegnante di portare un proprio allievo in finale, ed è stata l'unica quest'anno.

Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, infine, hanno convinto e conquistato il pubblico con il feeling che hanno dimostrato di avere quando sono stati messi a capo della stessa squadra.

Quelli che i fan hanno ribattezzato "Cucca-Todo", sono stati gli unici ad avere ben tre rappresentanti del loro gruppo tra i finalisti (Sissi e Alex per il canto, Serena per il ballo).

Il ritorno di Mattia Zenzola ad Amici

Anche se mancano ancora diversi mesi al debutto su Canale 5 della ventiduesima edizione di Amici, i fan sono stati informati del fatto che sono già aperti i casting per i futuri protagonisti del programma.

Una certezza che i più attenti spettatori hanno, è il ritorno di Mattia Zenzola. Il danzatore di latinoamericano, infatti, ha già un banco assicurato nella classe 2022/2023, ed è stato il suo professore Raimondo Todaro a volerlo fortemente quando ha saputo che non avrebbe potuto partecipare al serale di quest'anno per colpa di un serio infortunio al piede.