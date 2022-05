Proseguono le vicende della serie tv spagnola Una vita su Canale 5. Nelle puntate che verranno trasmesse dal 22 al 28 maggio 2022, Soledad farà i conti con Aurelio visto che dopo averle dato ospitalità per farla sfuggire alla giustizia la costringerà a macchiarsi le mani di sangue. Natalia invece inizierà ad aprire gli occhi, dato che avrà qualche dubbio sulla sincerità di Genoveva.

Anticipazioni Una vita, al 28 maggio: Carmen e Rosina litigano

Gli spoiler degli episodi in programma sulla rete ammiraglia Mediaset da domenica 22 a sabato 28 maggio, raccontano che Carmen, dopo aver avuto una nuova lite con Rosina a causa del ristorante Nuovo Secolo XX riuscirà a zittirla, proponendole di gestire le pubbliche relazioni.

Intanto Bellita non appena Alodia le dirà di voler dare in adozione il bambino che aspetta da Ignacio, le assicurerà che lei e i suoi familiari si prenderanno cura della creatura. Successivamente la signora Del Campo si riconcilierà con la sorella Candelaria, e le dirà che suo figlio come al solito sta scappando dai problemi. A proposito di Ignacio, darà l’impressione di voler tornare dagli zii. Alodia invece entrerà in crisi nell’istante in cui apprenderà che i suoi cari le hanno organizzato un matrimonio con un ragazzo del paese. Josè Miguel, invece, dopo aver invitato Ignacio a tornare a casa tramite una lettera, dovrà giudicare un menu degustazione su richiesta dei proprietari del ristorante Nuovo Secolo XX, che finalmente verrà inaugurato.

In seguito il signor Dominguez farà un sospiro di sollievo, non appena riceverà un misterioso telegramma. Ignacio rimarrà turbato non appena leggerà la missiva di Josè Miguel, mentre Alodia avrà le convulsioni dopo aver provato le pastiglie calmanti di Bellita: a evitare il peggio ci penserà il nipote di quest'ultima con il suo provvidenziale intervento.

Ignacio non appena saprà che la domestica è in stato interessante, dimostrerà di non volersi prendere le sue responsabilità. Il signor Dominguez invece farà una telefonata misteriosa all’oscuro della moglie.

Casilda e Jacinto non sapranno cosa fare per far fare pace a Fabiana e Servante: quest’ultimo, dopo l’ennesimo litigio con la sua socia, sarà deciso a vendere la sua quota della pensione.

L’ex portinaio di Acacias 38 dopo aver trovato un compratore, sorprenderà Fabiana facendole una proposta di matrimonio.

Aurelio organizza la sua fuga con Anabel, Natalia sospetta di Genoveva

Nel contempo mentre le forze dell’ordine saranno alla ricerca di Soledad per aver ucciso Felicia, la domestica verrà ricattata da Aurelio che le ordinerà di compiere un delitto se non vorrà essere abbandonata al suo destino. A questo punto Marcos e Pierre Caron saranno spiati da Soledad: il corpo senza vita del diplomatico verrà ritrovato da Felipe e Natalia. Quest’ultima affronterà il fratello Aurelio con la convinzione che sia coinvolto nella morte del diplomatico, che si difenderà dicendole che è stata Soledad a sbarazzarsi di Pierre Caron.

Intanto Anabel, oltre a voler sapere dal padre che rapporto aveva con il diplomatico, gli domanderà se è stato lui a denunciare Natalia. Aurelio, quando Soledad manifesterà l’intenzione di andarsene via dal quartiere iberico, glielo impedirà e pretenderà di sapere a cosa le serva la dinamite senza ricevere alcuna spiegazione: Quesada, però, riuscirà a impossessarsi di una fotografia di Fausto.

In seguito Anabel inviterà Aurelio a convincere suo padre ad accettare la loro relazione. Natalia intanto chiederà a Felipe di allontanarsi da lei per il suo bene. Quesada, dopo aver proposto a Fausto di collaborare con lui, farà sapere a Genoveva che ad Acacias 38 ci sarà un attentato anarchico. A questo punto quest’ultima farà il possibile per convincere Natalia a sedurre Felipe: l’avvocato e la giovane Quesada si saranno un bacio.

Marcos sarà ai ferri corti con la figlia dopo averla ripudiata in presenza di Aurelio. Quest’ultimo vorrà approfittare della sciagura che si abbatterà nel quartiere per liberarsi di Bacigalupe e Felipe: il piano di Genoveva però sarà quello di far finire in carcere l’avvocato, con l’accusa di aver ucciso Marcos. Aurelio non appena Anabel vorrà sposarlo in segreto organizzerà la loro fuga: la fanciulla prima di lasciare il paese scriverà una lettera al padre. Per concludere Natalia inizierà a sospettare di Genoveva.