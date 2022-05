Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset della prossima estate 2022 rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di serie televisiva in prima visione, ma anche per il ritorno di diversi show in replica.

Tra i ritorni inediti, spicca quello di Grand Hotel, la serie spagnola che tornerà in onda in prime time su Canale 5 mentre in daytime ci sarà spazio per il debutto di una nuova soap opera che prenderà il posto di Uomini e donne.

Il ritorno di Grand Hotel su Canale 5: anticipazioni palinsesti Mediaset estate 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset della prossima estate 2022, prevedono il ritorno in prima visione assoluta della fiction Grand Hotel.

Le nuove puntate, dopo la sospensione a inizio autunno, torneranno in onda nel venerdì sera estivo della rete ammiraglia del Biscione e terranno compagnia al pubblico per un po' di settimane.

Tra le serie in prima visione assoluta che debutteranno questa estate, spicca anche la nuova stagione di New Amsterdam, la serie medical che nel corso degli anni ha appassionato una media di oltre due milioni di spettatori in prime time su Canale 5.

E poi ancora, sempre nell'ottica delle novità, spicca il debutto della soap opera Un altro domani, che andrà in onda nella fascia del primo pomeriggio.

Debutta la nuova soap Un altro domani nel daytime estivo Mediaset

Subito dopo la fine di questa edizione di Uomini e donne, alle 14:45 ci sarà spazio per questa nuova soap opera importata dalla Spagna, che sembra avere tutte le carte in regola per riuscire a bissare il successo di Una Vita e de Il Segreto.

Dopo il grande successo di ascolti riscontrato in patria, ecco che Mediaset ha scelto di puntare su Un altro domani (titolo originario: Dos Vidas) per tenere accesa la fascia del primo pomeriggio solitamente nelle mani di Uomini e donne, che registra una media di quasi tre milioni al giorno e più del 27% di share.

Questa nuova soap opera spagnola riuscirà a dare gli effetti sperati dal punto di vista auditel?

Lo scopriremo a partire dal mese di giugno.

Scherzi a parte in replica, torna Battiti Live: anticipazioni palinsesti Mediaset estate

E poi ancora, sempre in prime time su Canale 5, questa estate ci sarà spazio per un bel po' di repliche. Tra gli show che verranno riproposti in prima serata tra giugno e agosto, spiccano Lo Show dei record condotto da Gerry Scotti ma anche Scherzi a parte con la conduzione di Enrico Papi.

Su Italia 1, invece, in prime time ci sarà spazio per il ritorno di uno degli show più attesi dell'estate.

Trattasi di Battiti Live, lo show musicale che fa tappa in Puglia e che vede alla conduzione Elisabetta Gregoraci. Anche quest'anno, sul palco della trasmissione saliranno tutti gli artisti che animeranno l'estate 2022 con i loro tormentoni e le loro hit.