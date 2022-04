Novità nei palinsesti Mediaset dell'estate 2022. I riflettori saranno ben puntati sul prime time, dove ci saranno dei cambiamenti che non passeranno inosservati.

A farne le spese, per questa estate, sarà Temptation Island, il fortunato reality show delle tentazioni prodotto da Fascino di Maria De Filippi, che non tornerà in onda in prima serata.

Al suo posto, però, potrebbe debuttare la prima edizione di Uomini e donne Vip, mentre in daytime potrebbe esserci spazio per l'arrivo di una nuova soap opera turca.

Chiude Temptation Island: cambio programmazione Mediaset estate

Nel dettaglio, il palinsesto Mediaset di questa estate 2022, non prevede la messa in onda di Temptation Island. Il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia non sarà trasmesso su Canale 5.

Questa estate, infatti, il reality show non andrà in onda così come è successo nel corso delle estati precedenti.

Tuttavia, Maria De Filippi potrebbe comunque tenere banco nel prime time estivo Mediaset, con una nuova produzione che potrebbe far breccia nel cuore degli spettatori rimasti orfani del reality show delle tentazioni.

Le indiscrezioni di queste ore, infatti, rivelano che sarebbe allo studio la prima edizione di Uomini e donne Vip.

Uomini e donne Vip forse nel prime time estivo Mediaset

Il dating show, in onda tutti i giorni con successo nel pomeriggio di Canale 5, potrebbe sbarcare in prime time durante la prossima estate 2022.

Sembrerebbe che, per questa nuova versione di Uomini e donne, che aprirebbe le porte ai personaggi famosi, Maria De Filippi starebbe corteggiando Silvia Toffanin, con la speranza di averla alla conduzione del programma.

Non mancano neppure le indiscrezioni sui possibili primi tronisti di questa versione Vip che dovrebbe debuttare nel prime time estivo Mediaset. Tra i nomi circolati spuntano quelli di Valeria Marini e Pamela Prati, ma anche Antonio Zequila reduce dalla partecipazione all'ultima edizione de L'Isola dei famosi.

Ada Masali, la nuova soap turca che potrebbe debuttare nell'estate Mediaset

In attesa di scoprire se la trattativa andrà in porto oppure no, il palinsesto Mediaset di questa estate 2022, potrebbe essere caratterizzato anche dal debutto di una nuova soap opera turca.

Trattasi di Ada Masali, una serie dal sapore romantico, che potrebbe debuttare nel daytime di Canale 5 a partire già dal prossimo 30 maggio, prendendo il posto di Brave and Beautiful.

La soap è stata trasmessa già in Spagna dai canali Mediaset, riscuotendo un buon successo dal punto di vista auditel. Complessivamente, sono state realizzate 25 puntate della durata di 140 minuti, il che vuol dire che Ada Masali andrebbe a coprire solo la programmazione estiva della rete ammiraglia.