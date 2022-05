Le anticipazioni sui palinsesti Rai del prossimo autunno 2022 rivelano che ci saranno un bel po' di ritorni che non deluderanno le aspettative del pubblico.

Occhi puntati in primis sulla nuova stagione de Il Paradiso delle signore, la seguitissima soap opera del pomeriggio, che tornerà in onda da settembre in poi.

Tra le fiction previste, invece, spicca Imma Tataranni 2, mentre in daytime ci sarà spazio per la riconferma di Mara Venier.

Il Paradiso delle signore 7 confermato in daytime: anticipazioni palinsesti Rai autunno

Nel dettaglio, le anticipazioni sui nuovi palinsesti Rai di questo autunno 2022 rivelano che tra i prodotti più attesi dal pubblico spicca Il Paradiso delle signore 7.

La soap opera campione di ascolti del primo pomeriggio, tornerà in onda nuovamente a partire da metà settembre con le nuove puntate in prima visione assoluta, che verranno girate a partire dal prossimo 30 maggio.

Un appuntamento imperdibile per i tantissimi spettatori e fan di questo prodotto che ha saputo ridare lustro alla fascia del primo pomeriggio di Rai 1.

I colpi di scena non mancheranno in questo settimo capitolo e, al centro delle trame, ci saranno in primis le vicende di Umberto Guarnieri che dovrà stare ben attento a schivare i colpi bassi della contessa Adelaide, pronta a vendicarsi di lui per la sua relazione con Flora Ravasi.

Imma Tataranni 2 ritorna in prime time su Rai 1

E poi ancora, le anticipazioni sui nuovi palinsesti Rai di questo autunno 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di Imma Tataranni 2.

La fortunata serie televisiva con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo tornerà in onda con gli altri quattro appuntamenti della seconda stagione, che non vennero trasmessi lo scorso anno.

Inizialmente previsti per la primavera, alla fine i vertici di casa Rai hanno scelto di far slittare la fiction campione di ascolti all'autunno, così da poter contare sempre su una platea vasta di spettatori.

Mara Venier riconfermata a Domenica In: anticipazioni palinsesti Rai autunno

Nei palinsesti del prossimo autunno ci sarà spazio anche per il ritorno di Mara Venier. La conduttrice veneta, reduce da una stagione molto fortunata della sua trasmissione Domenica In, tornerà in onda nel daytime festivo di Rai 1 per la nuova edizione.

Da metà settembre, sarà ancora Mara Venier ad intrattenere il pubblico della domenica pomeriggio, seguita poi da Francesca Fialdini col suo talk show Da noi a ruota libera.

Tra i programmi che torneranno in questa nuova stagione autunnale 2022, spicca anche il game show I Soliti Ignoti condotto da Amadeus, che quest'anno ritornerà anche al timone del Festival di Sanremo per la sua quarta edizione di fila.

Le novità del palinsesto di Rai 2 per il prossimo autunno

Novità in arrivo, invece, per quanto riguarda il daytime pomeridiano di Rai 2 per il nuovo autunno. Dopo la chiusura di Detto Fatto, arriverà una nuova trasmissione nella fascia che va dalle 17 alle 18, condotta da Mia Cerna.

Il primo pomeriggio, invece, sarà ancora nelle mani di Milo Infante per una nuova edizione di Ore 14, mentre a seguire debutterà Pierluigi Diaco con un nuovo talk show generazionale, che andrà in onda dalle 15:15 alle 17 circa.

Di domenica mattina, invece, è confermata la presenza di Simona Ventura e Paola Perego al timone del talk show Citofonare Rai 2.