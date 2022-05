Le anticipazioni sul finale stagione di Uomini e donne rivelano che Ida e Riccardo saranno pienamente al centro della scena.

La coppia del trono over, tra le più chiacchierate e discusse in assoluto di questa edizione, decideranno di dare nuovamente una svolta al loro rapporto.

Il ritorno in studio di Riccardo Guarnieri ha riacceso i sentimenti della coppia ma, nelle ultime puntate di questa edizione, qualcosa tra i due andrà storto.

Ida e Riccardo ci riprovano: anticipazioni Uomini e donne finale stagione

Nel dettaglio, le anticipazioni sul finale stagione di Uomini e donne rivelano che Ida e Riccardo hanno deciso di concedersi una seconda chance.

Dopo che Riccardo ha fatto il suo rientro in studio, in seguito ad un lungo periodo di assenza, tra i due si è riaccesa la fiamma della passione e, in queste settimane, non hanno fatto a meno di stuzzicarsi e provocarsi.

Alla fine, complice anche una sfuriata di Ida che ha messo alle strette il suo ex fidanzato, i due hanno deciso di uscire di nuovo insieme e quindi di tornare a frequentarsi fuori dallo studio della trasmissione di Maria De Filippi.

La coppia Ida-Riccardo torna ad uscire insieme

Ida e Riccardo, quindi, contrariamente a tutte le aspettative, sono tornati a fare delle esterne insieme e in questi incontri hanno avuto modo di parlare a quattr'occhi, senza alcun tipo di interferenza che poteva arrivare dallo studio del programma di Maria De Filippi.

Ma come è andato questo ennesimo "ritorno di fiamma" tra i due protagonisti del trono over? Le anticipazioni sul finale stagione di Uomini e donne rivelano che il risultato finale non è stato affatto dei migliori.

Questi nuovi incontri avvenuti tra Ida e Riccardo fuori dallo studio televisivo Mediaset, non hanno portato a qualcosa di positivo, dato che non sono serviti a rimettere in piedi i cocci di questa storia d'amore, che può essere definita a dir poco "tormentata".

Tra Ida e il suo ex fidanzato finisce male: anticipazioni Uomini e donne

I due, infatti, nel corso dell'ultima registrazione del programma, hanno raccontato che in queste nuove uscite fatte insieme non sono mancati i momenti di scontro, tali da portarli a capire di non essere ancora compatibili del tutto.

Insomma, l'ennesimo tentativo da parte di Ida e Riccardo è andato storto e ancora una volta i due si ritrovano a fare i conti con questa sonora delusione.

Un finale di stagione che si preannuncia amaro per la coppia del trono over anche se non si esclude che, in vista dell'estate, i due possano decidere comunque di provare a frequentarsi, anche se distanti dalle telecamere di Uomini e donne, visto che il programma andrà in pausa da giugno e tornerà in onda solo a settembre.