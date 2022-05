Un Professore 2 tornerà in onda nella prossima stagione televisiva Rai. Le prime anticipazioni sulla fiction Rai con Alessandro Gassmann rivelano che ci saranno nuovi intrighi e colpi di scena che terranno banco nel corso di questo secondo capitolo della fiction.

Ma, come svelato dall'attore protagonista di questa serie di grande successo, in questi nuovi appuntamenti ci sarà spazio anche per un bel po' di sorprese e per nuovi arrivi.

Confermata la seconda stagione di Un Professore su Rai 1

Nel dettaglio, la prima stagione di Un Professore ha registrato degli ascolti a dir poco positivi, con una media complessiva che ha sfiorato la soglia dei cinque milioni di telespettatori in prime time e uno share che ha raggiunto anche il 25% in prime time.

Alla luce di questi ottimi risultati raggiunti, ecco che la Rai ha scelto di dare il via libera alle riprese della seconda stagione.

La fiction con protagonisti Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi tornerà in onda nel corso della prossima stagione televisiva 2022/2023.

Alessandro Gassmann svela le prime anticipazioni su Un Professore 2

A confermare questa bella notizia attesa dai fan della serie, ci ha pensato proprio Gassmann che in una recente intervista, ha svelato quando ricominceranno ufficialmente le riprese del secondo capitolo.

"Al momento siamo in fase di scrittura e le riprese della seconda stagione cominceranno a gennaio", ha svelato l'attore.

Insomma i fan dovranno pazientare ancora un po' di tempo per vedere in onda queste nuove attesissime puntate, ma sicuramente non verranno deluse le aspettative.

"In questa seconda serie ci saranno tante sorprese e nuovi arrivi nella classe", ha svelato ancora Gassmann che tuttavia non si è sbilanciato più di tanto su chi saranno le new entry di questa stagione.

"Vi annuncio poi che l'attività amatoriale del professore continuerà ad essere abbastanza vivace", ha aggiunto ancora l'attore protagonista della fiction.

Simone e Manuel protagonisti: anticipazioni Un Professore 2

E poi ancora stando alle anticipazioni che vennero svelate da uno degli sceneggiatori di Un Professore, anche in questa seconda stagione, continueranno ad essere centrali le vicende di Manuel e Simone.

"I loro personaggi hanno ancora tanto da raccontare", ha svelato Sandro Petraglia confermando la loro presenza nel cast della fiction.

E, a questo punto, i fan della fiction si augurano che tra i due ragazzi possa sbocciare per davvero l'amore in questo secondo capitolo. Si assisterà al trionfo dell'amore tra Simone e Manuel, oppure i due prenderanno due strade differenti? Lo scopriremo nel corso delle nuove puntate.