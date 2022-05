Non è passata neppure una settimana da quando è terminata la ventunesima edizione di Amici, ma i ragazzi sono già tornati alla vita quotidiana e hanno ripreso possesso dei loro profili social dopo mesi. I fan, dunque, in questi giorni stanno gioendo per le prime foto che i finalisti stanno condividendo del loro privato, a partire da quelle insieme all'anima gemella che hanno incontrato davanti alle telecamere. Anche il vincitore Luigi Strangis sta alimentando i gossip sul suo rapporto con Carola Puddu dicendo che in futuro potrebbe accadere di tutto.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

La scuola di Amici ha chiuso i battenti (almeno per qualche mese, perché la nuova edizione è confermata e inizierà a settembre), perciò tutti i protagonisti di quest'anno sono tornati a casa.

Dopo circa otto mesi, i finalisti hanno potuto riabbracciare parenti, amici e fidanzate, ovvero quegli affetti che hanno potuto sentire solo al telefono fino a domenica scorsa.

Da quando hanno ripreso possesso dei loro cellulari, e quindi anche dei loro profili social, i protagonisti del talent-show hanno già regalato molte gioie ai fan, soprattutto per quanto riguarda la loro sfera sentimentale.

Sissi Cesana e Dario Schirone, ad esempio, si sono mostrati da subito affiatati e innamorati su Instagram: la cantante ha condiviso un tenero video con il compagno intento a darle un bacio sul collo, segno che tra loro procede tutto a gonfie vele anche lontano dalle telecamere.

I gesti d'affetto del cantante di Amici

Un'altra coppia che si è formata nella casetta di Amici, è quella composta da Alex e Cosmary. A differenza di Sissi e Dario, i due ragazzi non hanno condiviso molto tempo insieme nella scuola: se il cantante è arrivato in finale, la ballerina è stata eliminata prima dell'inizio del serale, quindi sono stati lontani per tanti mesi.

Terminata l'avventura nel talent-show, però, i ragazzi si sono riabbracciati ed hanno ripreso a frequentarsi assiduamente lontano dai riflettori.

Al rientro a casa dopo otto mesi d'assenza, Wyse ha trovato anche la sua dolce metà ad aspettarlo e lo scorso 18 maggio c'è stato un tenero scambio di dediche social che ha fatto impazzire di gioia i fan di quelli che sono stati ribattezzati "cosmex".

Alex ha pubblicato su Instagram una foto del primo piano di Cosmary accanto ad un cuoricino rosso, lei ha immortalato il fidanzato mentre faceva le coccole ad un cane.

Anche questo amore, dunque, va avanti dopo la fine del programma dove è sbocciato qualche tempo fa.

Le prime parole di Luigi sulla compagna di Amici

L'unica coppia a non essersi ancora mostrata sui social network dopo la finale di Amici, è quella formata da Albe e Serena. I due sono tornati a casa per trascorrere qualche giorno con la famiglia ma già in questi giorni si rivedranno perché parteciperanno alla puntata di Verissimo che andrà in onda il 21 maggio (Silvia Toffanin ospiterà tutti i finalisti di quest'anno).

Nelle ultime ore, poi, i fan del talent-show sono stati spiazzati da alcune dichiarazioni di Luigi su Carola.

Interpellato su quello che potrebbe succedere tra lui e la ballerina dopo la fine del programma, Strangis ha detto: "Con lei ci sentiamo e ci sentiremo. Le voglio un sacco bene ed è una persona meravigliosa".

"Per adesso voglio concentrarmi sulla musica, che è la mia strada. Però vediamo dai...", il cantante non ha escluso che in futuro possano esserci dei risvolti amorosi nel legame con la compagna di classe che in svariate occasioni pubbliche ha detto di essere innamorata di lui e di volerlo incontrare faccia a faccia lontano dalle telecamere.