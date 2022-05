Arrivano le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate 23-27 maggio che andranno in onda su Rai 3 alle 20:45 e su RaiPlay on demand e in replica. Sarà una settimana intensa, che avrà come protagonista Rossella. Gli spoiler Upas dei nuovi episodi raccontano che Riccardo vorrà parlare a tutti i costi con lei, mettendola in una situazione di pesante stress psicologico. La nostra amata Ross finirà con il commettere un grave errore medico che potrebbe costare la vita a un suo paziente. Resasi conto del suo stato, capirà di non poter avanti in questo modo.

Ma c'è un altro stravolgimento di trama che riguarda Silvia, con una scelta capace di confondere ancora di più Rossellina.

Un Posto al sole puntate settimana 23-27 maggio 2022

Dopo aver messo Cerruti al corrente della verità, Mariella e Guido si concedono una breve vacanza romantica a Siena, che li aiuterà a mettere da parte le ultime preoccupazioni. Saranno gli unici protagonisti a essere sereni.

Nei nuovi episodi di Un Posto al sole al 27 maggio, Angela e Franco indagano su chi ci sia dietro la web challenge, dopo che finalmente Bianca ha parlato, memore della tragedia sfiorata della sua amica Gaia, che ha rischiato di perdere la vita scivolando dal parapetto di Palazzo Palladini.

Intanto, Viola dovrà stare molto attenta perché il clan del boss che Nicotera ha fatto arrestare è pronto a vendicarsi.

Lara porta avanti la gravidanza

Nonostante le umiliazioni di Roberto, Lara non perde la voglia di portare avanti la sua gravidanza, certa che sia un miracolo il fatto di essere rimasta incinta.

Stando alle anticipazioni di Un Posto al sole al 27 maggio, Lara verrà aiutata a diventare mamma da una persona del tutto inaspettata, che capirà la sua sofferenza e condannerà l'indifferenza di Roberto.

Ferri, dal canto suo, continua a non volerne sapere del bambino e va avanti per la sua strada. Tuttavia, si dovrà scontrare con la disapprovazione di Filippo e Serena.

Rossella rischia di uccidere un paziente, spoiler Upas

Riccardo non vuole lasciar perdere la storia con Rossella e le chiede più volte un confronto, mandandola in confusione.

Lo stress sarà tale che inciderà sulla sua sfera lavorativa. Come rendono noto gli spoiler Upas al 27 maggio, Rossella rischia di uccidere un suo paziente, distratta dai tanti pensieri. Ne seguirà un duro rimprovero di Ornella.

A confondere Ross, anche l'inaspettato riavvicinamento tra Silvia e Michele, dopo che Giancarlo sarà partito per Bari. Già, perché Silvia, per il bene della figlia, ha preferito non seguire il compagno.

Infine, Micaela chiederà il permesso a Niko di portare Jimmy con lei in vacanza, mentre Alberto continuerà a fare di testa sua nello studio del giovane Poggi.