Uomini e donne si prepara per il finale di questa fortunatissima stagione e tra gli eventi più attesi vi è quello della scelta finale di Luca Salatino.

Il tronista romano sarà chiamato a svelare il nome della persona con la quale intende costruire un rapporto fuori dallo studio televisivo del programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

Due le pretendenti che sono arrivate al fatidico rush conclusivo: trattasi di Lilli e Soraia, estremamente diverse tra loro, ma in grado di conquistare il cuore del tronista romano.

Arriva il finale di Uomini e donne con la scelta di Luca Salatino

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la scelta di Luca Salatino rivelano che questo sarà uno degli eventi clou delle ultime puntate della stagione che, dal punto di vista auditel, ha registrato ascolti ben al di sopra delle più rosee aspettative.

La media per il programma di Canale 5 continua ad essere di circa tre milioni di spettatori al giorno, con uno share che oscilla tra il 26 e il 28% in daytime.

Un grande successo per Maria De Filippi e per la rete ammiraglia del Biscione dato che, anche quest'anno, hanno portato a casa la leader indiscussa degli ascolti.

E, in vista del gran finale di questa seguitissima stagione del programma di Canale 5, si avvicina anche il momento della scelta finale di Luca Salatino.

Chi ha scelto Luca: anticipazioni Uomini e donne

Il tronista romano, in questi mesi di permanenza in trasmissione, non ha mai nascosto i suoi dubbi in merito al percorso fatto con le due corteggiatrici che sono riuscite ad arrivare all'atteso rush finale.

Trattasi di Lilli e Soraia, entrambe molto differenti tra loro, ma in grado di far provare a Luca delle emozioni e sensazioni che non sentiva da un po' di tempo.

Ma chi ha avuto la meglio a questo rush finale? Le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che, tra le due, Luca Salatino ha preferito uscire dal programma con Soraia.

Lei è la scelta finale del celebre tronista che, in questo modo, ha dovuto dire "no" all'altra pretendente, Lilli.

Un duro colpo per quest'ultima dato che, nel corso delle ultime puntate, tra lei e Luca ci erano stati degli avvicinamenti che sembravano far ben sperare in vista della scelta.

Lilli se ne va in lacrime: anticipazioni Uomini e donne

Gli spoiler di Uomini e donne rivelano che, alla fine, Lilli è andata via dalla trasmissione in lacrime, delusa e amareggiata da quello che è successo.

In attesa di vedere questa attesissima puntata della scelta, va segnalato che tra gli ospiti della registrazione, ci sono stati anche Matteo Ranieri e Valeria Cardone.

L'ex tronista ligure, durante il suo percorso ha stretto un legame di profonda amicizia con Luca, motivo per il quale ha voluto essere presente in studio in questo momento così importante.