L'appuntamento con Uomini e donne continuerà a riservare grandi colpi di scena nel corso delle prossime settimane di messa in onda.

Le nuove anticipazioni sul programma dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che si tornerà a parlare delle vicende legate alla coppia composta da Ida e Riccardo.

Spazio anche novità legate al percorso di Gemma Galgani mentre va segnalata l'assenza in studio di Tina Cipollari, per motivi ignoti.

Riccardo scoppia a piangere per Ida: nuove anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Uomini e donne che saranno trasmesse nel corso delle prossime settimane del mese di maggio, rivelano che ci sarà spazio per le novità legate al percorso di Ida e Riccardo.

Questa volta, infatti, il cavaliere avrà un vero e proprio crollo in studio, al punto da lasciarsi andare alle lacrime.

Dopo aver ascoltato un brano che lo riporterà indietro nel tempo, a quelli che sono stati i momenti felici vissuti con Ida Platano, ecco che Riccardo non nasconderà il suo sfogo, al punto da abbandonare lo studio del programma.

Un gesto decisamente forte quello di Riccardo che, sebbene in passato abbia ammesso di voler voltare pagina e di chiudere definitivamente con Ida, sembrerebbe dimostrare di non averla dimenticata del tutto.

Tra i due, infatti, c'è stato un nuovo confronto in studio e, al termine di questo scambio di idee, il cavaliere ha proposto alla dama di vedersi fuori dal programma, per poter trascorrere una serata insieme, come ai vecchi tempi e cercare così di parlarsi senza esitazioni.

Tina Cipollari assente in studio a U&D

Quale sarà stato l'esito di questa nuova esterna che i due hanno fatto insieme? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni del programma, che saranno anche le ultime di questa fortunatissima stagione televisiva.

Occhi puntati anche sull'assenza in studio di Tina Cipollari. Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste entro maggio, rivelano che la storica opinionista non ha presenziato in studio all'ultima registrazione della trasmissione.

Un'assenza che, ovviamente, non è passata inosservata dato che Tina è considerata la vera anima dello show di Maria De Filippi.

Gemma chiude con Maurizio: anticipazioni Uomini e donne

Questa volta non era collegata neppure da casa per seguire le nuove vicende dei vari protagonisti del trono classico e over ma in studio non è stata fatta chiarezza sul perché di questa assenza.

Spazio poi alle vicende di Gemma Galgani. Le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che la dama torinese stava portando avanti la frequentazione con Maurizio, un nuovo cavaliere che aveva ammesso di essere interessato alla dama.

Tuttavia, dopo essere usciti in esterna, Gemma ha ammesso di non essere disposta a proseguire questa conoscenza, dato che ha capito di non provare interesse nei confronti di Maurizio, motivo per il quale lo ha salutato definitivamente.